El crimen que obligó a paralizar los servicios en CNEL por un día

Robo, balacera y un delincuente abatido. Esas tres cosas resumen el caos que se vivió ayer en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) en La Garzota, en el norte de Guayaquil.

Aproximadamente, seis sujetos armados llegaron al sitio en un vehículo rojo para robar el dinero que un grupo de guardias estaba retirando de la dependencia.

“Mi nuera trabaja allí y me llamó desesperada para decirme que hubo una balacera y que se encontraba asustada”, contó un hombre que estaba en los exteriores del lugar.

La alerta se reportó poco antes del mediodía, causando desesperación en los usuarios que en ese momento realizaban trámites en la institución.

“Los empleados están arriba. Mi nuera dice que no la dejan bajar hasta que los policías terminen sus pericias”, comentó el ciudadano.

Delito. A unos 10 metros del cuerpo hallaron un revólver tirado, que habría sido usado en el robo. Christian Vinueza

Según testigos, entre los asaltantes y los celadores se armó una balacera que finalmente terminó en la muerte de uno de los criminales. Además, indicaron que uno de los involucrados arrastró una bolsa hacia el carro en el que fugaron.

Efecto. Por seguridad de los clientes y el personal, todas las sedes de CNEL en Guayaquil cerraron ayer sus puertas al público.



El cadáver quedó fuera de uno de los accesos y alrededor encontraron seis indicios balísticos. A unos 10 metros quedó botado un revólver que habría sido utilizado por los malandrines en su temeraria acción.

El coronel Luis Mantilla, jefe policial del distrito Modelo, confirmó que el occiso efectivamente era uno de los implicados, pero hasta ayer en la tarde no había sido identificado.

También ratificó que sí se ejecutó el robo de dinero, aunque se debía determinar el monto exacto sustraído.

“Los asaltantes llegaron en un vehículo color rojo. Aproximadamente, seis personas actuaron”, dijo Mantilla. Aquel coche luego fue abandonado en un punto cercano por los delincuentes.

Tras lo ocurrido, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó que todas sus agencias de servicio en Guayaquil fueron cerradas a partir del hecho violento.

ACTUALIZACIÓN | Para garantizar la seguridad y bienestar tanto de los clientes como de nuestros colaboradores, cerraremos todas las agencias de servicio al cliente en la Unidad de Negocio #Guayaquil por el día de hoy.



— CNEL EP (@CNEL_EP) March 13, 2024

Escuchamos los disparos en todo el barrio. ¿Hay derecho de vivir así? ¿Siempre en riesgo?



Gabriela García

residente de La Garzota

Inicialmente, en las oficinas donde se produjo el robo se suspendió la atención temporalmente. No obstante, minutos después CNEL comunicó en sus redes sociales que para garantizar la seguridad y bienestar tanto de los clientes como de sus colaboradores, cerrarían todas las agencias de servicio al cliente en la Unidad de Negocio Guayaquil, ayer.

Este hecho, a juicio de la ciudadanía, confirma que las medidas tomadas de poco o nada sirven, puesto que -alegan- continúan reportándose actos de violencia que ponen en riesgo al ciudadano.

— Ned (@iamaltanera) March 12, 2024

No hay un solo sitio ya libre de violencia en la ciudad. El que diga que aquí hay paz, miente.

Gonzalo Nevárez

usuario de CNEL

“Solo esta semana, las cifras han confirmado que en Guayaquil y la Zona 8 en sí, los casos de secuestro y extorsión han aumentado de una forma abismal. Ya la ciudadanía ha dicho sentir tal temor al recorrer el Puerto Principal, que prácticamente en la ciudad ya no se vive, sino que se sobrevive; y ahora, en cambio, pasa esto. ¿Es normal? Yo quisiera saber si llegará el momento en el que podremos respirar algo de paz”, precisó Eric Ledesma, residente de La Garzota.

— Dr Jaime Intriago Molina (@drjaimeintriago) March 12, 2024

Douglas Castro, quien habita en el mismo vecindario, coincidió e hizo un llamado a que los militares tengan la misma visibilidad que en un inicio tuvieron. “Ya no se los ve y, peor aún, se los siente. En lo personal, creo que ya se fueron. Esta medida parche no está sirviendo, ni va a servir. El presidente Daniel Noboa dice que todo está mejor, pero no es cierto. No es que sea negativo o me oponga a sus medidas, por mí que vivamos en un eterno estado de excepción; el problema está en que no da resultados. Por lo que urge cambiar ya de estrategia”, indicó.

