“En Guayaquil no se vive, se sobrevive y es ya agobiante”

No están sorprendidos, sí angustiados y, hasta cierto punto, indignados. El hecho de que aun bajo un estado de excepción y toque de queda, los casos de secuestros y extorsiones sean incluso mayores a los reportados entre enero y marzo del año pasado, empuja a los guayaquileños a pensar que la medida, por un lado, “no sirve de nada”; y por otro, que están condenados a vivir encerrados o en una “burbuja que a diario corre el riesgo de reventarse”.

En Guayaquil, nuevo toque de queda por 30 días golpea a la industria nocturna Leer más

“Hemos dejado de salir, muchos hemos acatado la orden. Hemos modificado nuestros horarios, incluso para celebrar fiestas o matrimonios, y los crímenes y el miedo siguen están ahí. Conviviendo con nosotros. No hay un día que no sienta que la respiración se me va al detenerme en un semáforo. No hay un solo día que no desconfíe de un motociclista que va detrás de mí en la calle que sea. Vivir en Guayaquil se ha vuelto una pesadilla de la que urge ya despertar”, piensa Paola Carrillo, guayaquileña que desde enero pasado, que inició la medida, se ha refugiado en casa por precaución, dejando de lado las salidas con sus amigos y hermanos.

(Lo invitamos a leer: Aumentan casos de secuestros en Guayaquil, pese a estado de excepción)

Mientras los secuestros y extorsiones se han quintuplicado en Guayaquil (...), al presidente lo condecoran por “orden y seguridad”. Sería bueno dejarse ya de populismo y hacer algo concreto.



Esteban Villamar

abogado

Salidas sanas, necesarias, alega, que el ser humano requiere para vivir. “Hoy no lo hacemos, solo resistimos o sobrevivimos y eso no es vida. Es agobiante”, sentencia la también arquitecta.

Cifras. Guayas es la provincia castigada por las extorsiones y secuestros con 650 casos reportados en lo que va del año, seguida de Esmeraldas con 189.



“Solo si hay control real, es válido ampliar el estado de excepción” Leer más

Apenas ayer, EXPRESO publicó un reportaje en que reportó que los secuestros y extorsiones se han disparado en la Zona 8 y en sí en Guayaquil. Datos oficiales desvelaron que en lo que va de 2024, en la Zona 8 se han registrado 209 casos de secuestro, lo que evidencia un aumento del 2.600 por ciento en comparación a los 8 registrados en el mismo período de 2023. Y solo hablando del Puerto Principal, las estadísticas precisan que entre enero y el 8 de marzo del año pasado, la cifra de secuestros y extorsiones había llegado a 120, pero en el mismo período de este año ese volumen trepó a 618. Lo que para una gran mayoría resulta “escalofriante”.

(Le puede interesar leer: Los casos de secuestros se disparan en la Zona 8)

“¿De qué estamos hablando entonces? ¿Hay militares y policías en las zonas que se supone son más críticas en la ciudad y, pese a ello, nos atacan más? ¿Estamos más vulnerables? Entonces qué nos queda, porque si las fuerzas del orden no reducen nuestra vulnerabilidad, ni tener a todo un pelotón o a un mismísimo tanque de guerra recorriendo las calles, podrá evitar que nos lastimen”, cuestiona uno de los líderes de la ciudadela la Alborada, Aldo Ormanza, quien expone en redes sociales como Facebook y X lo que sienten él y su familia al hacer incluso cosas tan cotidianas como salir a comprar el pan.

Es una pena que esa libertad no sea ya parte de la cotidianidad. Guayaquil está apagada y es una pena porque tiene todo para estar tan llena de turistas como Medellín o la misma Cartagena.



Sonia Robles

turista, chef

Guayaquil, sin ojos que la vigilen durante el toque de queda Leer más

“Todo es horror y bombas. Vivir en Guayaquil implica sortear los mismos riesgos que uno debe esquivar en videojuegos como Grand Theft Auto, donde te topas en cada cuadra con ladrones y asesinos, arranchadores y consumidores, extorsionados de toda índole”, argumenta al detallar que la madrugada de ayer ni siquiera pudo dormir al escuchar la detonación que sufrió uno de los locales de su vecindario, en la doceava etapa de la Alborada.

(Lo invitamos a leer: El plan Fénix de Daniel Noboa no termina de ‘alzar vuelo’ contra la criminalidad)

Sin embargo, las opiniones se multiplican no solo en los barrios, sino que escalan hacia las redes sociales, donde basta poner en el buscador la palabra Guayaquil para que surjan comentarios que hablan de la inseguridad que atormenta a sus residentes.

Amenazas. La madrugada del pasado 12 de marzo, detonó un explosivo en un local de la doceava etapa de la Alborada Christian Vinueza

La cuenta EmergenciasEc, que recibe y publica denuncias locales de tipo comunitario, en su mayoría, retrató en una publicación lo que significa hoy por hoy vivir en el Puerto Principal.

Plan Fénix: En guerra interna hay registro del delito pero no de detenidos Leer más

“Si sales en tu carro, te vacunan en operativo o te roban en el semáforo, y si te salvas de los dos anteriores, cuando llegues a tu destino y dejes estacionado tu vehículo, al regresar lo puedes encontrar sin retrovisores o sin memoria e incluso solo el puesto. Si andas en bus, en cambio, te roban o te extorsionan los carameleros; si andas en taxi, te secuestran; si lo haces en moto, te la quitan; y si vas en bicicleta, hasta regresas sin ella”, cuestiona.

Como es vivir en Guayaquil:

Si sales en tu carro: Te vacunan en operativo o te roban en el semaforo, y si te salvas de los 2 anteriores, cuando llegues a tu destino y dejes estacionado tu carro al regresar lo puedes encontrar sin retrovisores o sin memoria o solo el puesto.

Si… pic.twitter.com/EQbYwWW20F — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) March 11, 2024

Ni seguridad ni libertad. En Guayaquil se ha perdido todo y, ante la falta de espacios comunes y vivos, los habitantes se aíslan más. Incluso el hecho de vivir en comunidad ha quedado como un recuerdo.



Paúl Palacios

ciudadano, diseñador gráfico

Frente a esta situación, los guayaquileños alzan la voz para exigir un cambio integral, pero que sea puesto en práctica desde la Alcaldía.

La efectividad de los operativos contra el terrorismo llega al 2,9 % Leer más

“Ya sé hasta el cansancio que el alcalde Aquiles Álvarez ha dicho que la competencia de seguridad no es del Municipio, y es real, pero qué hay de la transformación de los barrios. ¿Por qué todos están oscuros y no hay espacios públicos dignos para que puedan llenarse de familias? ¿Por qué no hay vida y color en zonas como Las Peñas, el cerro Santa Ana y los miradores? ¿Por qué no hay malecones en los vecindarios que miren al río? ¿Dónde están las veredas anchas e inclusivas que permitan por lo menos a las familias cruzar el portal de sus casas y hacer convivencia? ¿Por qué nos sentencian a vivir solo encerrados? Si el toque de queda no sirve, con estos cambios al menos podrías ‘vivir’ en los barrios”, señaló Carolina Chérigo, residente de Urdesa, quien lamenta que ante la falta de un plan urbanístico real o que apunte a la verdadera recuperación del espacio público en la ciudad, las nuevas generaciones estén sentenciadas a “aumentar los índices de sedentarismo”.

“Vivir en Guayaquil ya no es vivir”, coincidió como el resto.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!