Crimen en el cerro de Mapasingue Este: quiénes eran las cuatro víctimas del ataque

Las víctimas fueron atacadas a través de la ventana de una vivienda en este sector del norte de Guayaquil.

Cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas durante un ataque armado registrado la madrugada de este sábado 15 de noviembre en una vivienda en la cooperativa El Cóndor, en el cerro de Mapasingue Este, noroeste de Guayaquil.

El hecho ocurrió cerca de las 00:45, mientras en el domicilio se celebraba un cumpleaños. Según información preliminar de la Policía, un grupo de presuntos integrantes de la banda Tiguerones llegó al sitio y abrió fuego desde una ventana contra los asistentes al festejo.

En el sector se mantiene una disputa por el control del microtráfico entre organizaciones delictivas, lo que apunta a una posible pugna territorial como móvil del ataque.

Quiénes eran las víctimas del ataque

Asesinato de creador de contenido en Guayaquil: se revelan nuevos detalles Leer más

En el lugar murieron Alberto Alfredo Tomalá Tomalá, de 35 años, y Verónica Azucena Roca Ayoví, de 40, cuyo cuerpo quedó dentro de un vehículo estacionado afuera de la vivienda.

Minutos después se confirmó el fallecimiento de Tábata Soe Quimiz Méndez, de 21 años, quien había sido trasladada por familiares a la clínica Kennedy, donde los médicos intentaron reanimarla durante casi 20 minutos.

Los tres presentaban múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. En la escena, Criminalística levantó 13 vainas percutidas de varios calibres y un teléfono móvil.

Otros tres ciudadanos resultaron heridos y fueron llevados al hospital del IESS Los Ceibos, donde ingresaron con lesiones graves. Uno de ellos, Kedy Absalón Ponce Chávez, de 51 años, recibió un impacto de bala en la zona occipital, con salida por el molar derecho. Falleció en la mañana.

Mikel Erick Menéndez Lino, de 28, sufrió una herida de bala en el tórax y fractura múltiple de húmero. María Lennys Ayovi Lemos, de 60, presentó heridas de entrada y salida de proyectil en las piernas. Ambos se encuentran estables.

Agentes de la Dinased y de Criminalística llegaron al sitio tras una alerta del ECU-911. Los uniformados acordonaron el inmueble y confirmaron la presencia de dos cuerpos sin vida: uno dentro de la casa y otro en un vehículo Great Wall, placas GSZ-1497. Posteriormente verificaron que la tercera víctima había fallecido en la clínica.

Familiares de los afectados relataron que la balacera fue sorpresiva y que algunos heridos fueron trasladados en vehículos particulares antes de que arribaran los equipos de emergencia.

La fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Departamento de Medicina Legal para la autopsia. La Dinased mantiene abierta una línea investigativa y señaló que ya se habría identificado a un sospechoso.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!