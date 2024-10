''No se ponen de acuerdo'': Molestias porque horarios de corte de luz no se cumplen

La mañana del 14 de octubre, el Operador Nacional de Electricidad CENACE informó con un comunicado que debido al incremento del caudal de Coca Codo Sinclair, se suspendían los cortes hasta las 10:00. Horas después, se actualizó esta información y no habrían cortes hasta mediodía; no se cumplió así en algunos sectores y esto causa disgusto en la comunidad.

Afirman que la comunicación no es muy anticipada

''Es frustrante. Hoy dijeron que no se iba a ir hasta las diez; igual se fue. Sin embargo, admito que no se fue en la madrugada, pero es que pareciera que no se ponen de acuerdo'', cuenta Mara Delgadillo, residente de Samanes 5. Ella agrega que ''es complicado estar tranquila'' si no sabe cuándo desconectar los electrodomésticos para que no se dañen.

Una realidad similar vive Claudia Salinas, quien reside en vía a la Costa. ''En mi casa se iba a las ocho, pero supongo que no me quedé sin luz por lo que decía el comunicado que era hasta las diez. Y de hecho, a esa hora se fue, puntual'', contó.

A Lucas Valarezo, del sector de Urdenor, sí se le fue la luz. Él trabaja en la producción audiovisual, por lo que considera esencial la energía para poder cumplir sus pendientes: ''Veo mis horarios de corte y creo que tengo el medidor de energía por gusto. Casi toda la jornada productiva sin luz. Me toca ir a la gasolinera, con un internet pésimo. Me han dañado mi rutina'', cuenta con agravio. Él dice que no presta mucha atención cuando el Gobierno comunica suspensión del racionamiento, pues su hogar ''nunca se salva''.

📍ACTUALIZACIÓN del Comunicado del 14 de octubre 2024 ⤵️ pic.twitter.com/EOvN3ucCjx — CENACE (@OperadorCenace) October 14, 2024

¿Por qué anuncian suspensión de cortes?

CENACE ha justificado la suspensión de cortes con las favorables condiciones que tiene Coca Codo Sinclair, que permiten 'darle un respiro' al complejo hidroeléctrico de Paute y proteger la desgastada represa de Mazar. En las publicaciones del comunicado, también destacan respuestas de usuarios que cuestionan la factibilidad del anuncio.

Este 14 de octubre, sin embargo, anunciaron que después del mediodía, se reestablecerían los cortes según definan las empresas de distribución.

