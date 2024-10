Llegar del trabajo sin luz en Ecuador: ''Es una película de terror''

El Ministerio de Energía anunció nuevos horarios de racionamiento eléctrico desde el 09 de octubre al 13. Una molestia generada es que estos se inicien y se extiendan en los horarios de salida de los trabajos, haciendo que camino a casa se colme de miedo en penumbra.

Experiencias ciudadanas

''Salgo de mi trabajo en la Vía a Daule y tomo el colectivo, hasta que llego ya no hay luz en mi casa. Me toca caminar, casi correr, por la calle de La Española (en la Alborada) y se siente como como 'Silent Hill', es una película de terror'', cuenta John Cortez, quien cada cambio de horario siente que sale desfavorecido, pues está cansado de tener que estar pendiente a que no le roben.

Algo similar vive Alejandra Valverde, su domicilio queda en una herradura de la Alborada cerrada con portón eléctrico. Cuando se va la luz y llega de su trabajo, espera que la suerte le sonría y que el guardia esté al pie de su puerta para ayudarle con el ingreso manual. ''A veces está del otro lado, y me toca esperar afuera de la garita con todo a oscuras. A mi ya hermana le robaron así'' contó a EXPRESO.

Los negocios también cierran sus puertas durante los apagones, por prevención y falta de clientela ARCHIVO /Joffre Flores

Aunque desde el inicio de los apagones, SEGURA EP ha garantizado la presencia de 600 agentes de control municipal y 90 vehículos listos para el apoyo coordinado con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y la Policía Nacional, ''no se los ve, ni se sienten'' opinan los ciudadanos de ciertos sectores.

Patricia López, residente de Acuarela del Río, cuenta que más se trata del miedo a perder sus pertenencias esenciales. ''Salí a un centro comercial con todos mis dispositivos para estudiar; se supone que al regreso me debería sentir tranquila porque es una calle principal, pero todo lo contrario. Temía por mis cosas que las necesito todos los días, me da miedo que pase algo más que solo un robo'', alegó, haciendo énfasis que el trayecto se le hizo, por la precaución, ''eterno''.

Favio Santillán, de La Garzota, se enfrentó a los riesgos de ser ciclista en la crisis energética. Mientras llegaba a su casa en su ''compañera de viajes'', presenció como toda la av. de las Américas se oscureció de repente. ''Solo veías luces de autos, tener que cruzar con el temor que un auto que no las tenga encendidas es horrible. Ya llegando a la Garzota estaba el tráfico colapsado, y las peatonales botadas'', relató.

Lo que esperan los ciudadanos es que esta crisis cese y pronto. El temor a la inseguridad se ha agravado con el racionamiento eléctrico y suma preocupaciones al guayaquileño 'de a pie'.

