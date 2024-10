Más de 80 mil vehículos salieron de Guayaquil por el feriado del 9 de Octubre

Durante el feriado con motivo de la independencia de Guayaquil el 9 de octubre, cuyo día de asueto fue trasladado al viernes 11 de octubre, se registró en el Puerto Principal un total de 84.007 vehículos que salieron desde los peajes de la ciudad.

De acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), desde el viernes 11 al sábado 13 de octubre se reportó que 84.007 vehículos cruzaron las salidas de vía a la costa y la vía a Daule, con destino a varios rumbos no especificados.

La salida más utilizada fue la vía a la Costa, con un total de 47.069 vehículos entre estas fechas. Aquí, el día con mayor afluencia de automóviles fue el viernes 11; se contaron 19.601 carros que salieron de este punto con rumbo a otros cantones.

La otra salida con mayor número fue del kilómetro 28 de la vía a Daule, donde hubo un total de 36.938 automotores que salieron de la ciudad. El sábado 12 fue la fecha con mayor afluencia de vehículos por esta zona; se tiene datos de un total de 15.390 autos para este día.

Bajo movimiento turístico

Pese a este gran número de ciudadanos que salieron desde la Perla del Pacífico, en cantones como Santa Elena, la ocupación hotelera alcanzó solo el 40 % durante el feriado en destinos populares como Salinas, Montañita, Olón y Ayangue, que suelen atraer grandes multitudes durante los asuetos.

De acuerdo con varios turistas, el clima frío y los cortes de luz los alejaron de tener una estadía prolongada en estos puntos. “Me fui con mi novia a Montañita para no pasar aburridos en casa, pero no había mucho que hacer porque no salió el sol mientras estuvimos en la playa y en la noche no se podía salir con calma por los horarios de corte de luz”, comenta el guayaquileño Gabriel Vera.

Asimismo, varios ciudadanos coincidieron con su postura y muchos optaron por regresar el mismo día que llegaron a las playas.

No había mucho que hacer, las opciones eran quedarse encerrados durante la noche o arriesgarse a salir en medio de toda la oscuridad a ver qué locales aún daban atención a la ciudadanía; arriesgarme para un rato de diversión no lo valía", asevera Daniela Freire.

