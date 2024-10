Playas quiere salvar al turismo del naufragio

Desde mayo, la afluencia de turistas en Playas ha disminuido drásticamente, y aquellos que se aventuran a visitarlo suelen optar por no gastar. Esta preocupante tendencia fue el eje de la reunión convocada el 10 de octubre por el alcalde Gabriel Balladares, quien se reunió con representantes del sector turístico en un esfuerzo por reactivar esta importante fuente de ingresos para la comunidad.

Durante el encuentro, los prestadores de servicios turísticos expresaron su preocupación por la falta de precios unificados, lo que ha llevado a muchos visitantes a traer su propia comida. A esta problemática se suman otras deficiencias, como la atención al cliente deficiente, el desorden en los comercios que proyecta una imagen negativa del malecón, y la escasa promoción del balneario. Todos estos factores han llevado a que los turistas opten por otros destinos en el cantón, donde la organización y el cumplimiento de las normativas son evidentes.

Efraín Lucin, presidente de la Asociación de Carpas y Casilleros, enfatizó la necesidad de unidad entre los diferentes gremios y la autoridad municipal para revivir el turismo en la región. “No solo se trata de pedir, sino de ayudar. Los beneficiados seremos todos”, afirmó. Como primer paso, su asociación se comprometió a instalar seis carpas para niños perdidos y aportar cuatro salvavidas, lo que refleja una disposición a colaborar en la mejora de la seguridad en el balneario.

La oscuridad y la sensanci´´ón de inseguridad pasan factura

Gloria Ávila, de la Asociación 15 de agosto, propuso unificarse en los precios de los menús para evitar la competencia desleal, además de la importancia de mantener una cultura de servicio adecuada. “Un turista bien atendido es un turista que regresa”, subrayó Ávila, destacando la importancia de la atención al cliente en la reactivación del sector.

Wilter Salmerón, presidente de la Asociación de Servidores Turísticos, sugirió la organización de ferias gastronómicas y artesanales para que los visitantes puedan disfrutar de la riqueza culinaria y artesanal de la región. Sin embargo, Esperanza López, ex presidenta de la Cámara de Turismo, advirtió que para lograr un cambio real, es necesario establecer una ordenanza turística que regule y ordene el sector. “Estamos dispuestos a ayudar al alcalde, pero se debe tomar una postura firme contra los informales que afectan nuestras ganancias”, añadió.

Los testimonios de turistas, como el de Gabriel Soto, resaltan la urgencia de mejorar la atención al cliente. Soto compartió su experiencia negativa en un comedor, donde fue sorprendido por el elevado precio de un plato. “Con esas actitudes, corren al turismo”, lamentó, enfatizando que una buena atención es esencial para atraer nuevamente a los visitantes.

El alcalde Balladares, tras escuchar las diversas propuestas, anunció que se está trabajando en una ordenanza de turismo que regulará las actividades del sector. Se conformarán comisiones integradas por los propios servidores turísticos en áreas como Medio Ambiente, Seguridad, Eventos y Comunicación, que se encargarán de velar por el bienestar del turista y el orden en el balneario.

Además, se implementarán cursos de capacitación obligatorios para todos los servidores turísticos, garantizando que aquellos que no cuenten con esta formación no podrán operar. El alcalde también mencionó que se establecerá un control de precios para asegurar tarifas justas y evitar la molestia de los “enganchadores” que incomodan a los visitantes. “Quienes no cumplan con estas disposiciones serán advertidos y, en caso de reincidencia, se procederá a la clausura”, advirtió Balladares.

Mientras se avanza en la elaboración de la ordenanza, se tomarán medidas administrativas para regular los precios de la comida. También se planea crear espacios recreativos a lo largo de la playa para ofrecer opciones de entretenimiento a los turistas, así como rehabilitar el malecón y mejorar la iluminación en la playa. Los artesanos que actualmente ocupan el malecón serán reubicados para minimizar la contaminación visual y permitir que los turistas disfruten del paisaje marino.

El alcalde enfatizó la necesidad de establecer una planificación y ordenamiento que nunca antes se había implementado en el sector turístico. “Estamos preocupados por la baja visita de turistas, y queremos que regresen masivamente a un balneario que ofrezca confort y seguridad”, concluyó Balladares.

Sin embargo, el sector turístico enfrenta desafíos adicionales. Los cortes de luz nocturnos, que ocurren entre las 20:00 y las 00:00, han afectado gravemente a los negocios locales, incluidos comedores, discotecas y puestos de comida rápida. “La situación es insostenible”, afirmó Carlos Encalada, dueño de una discoteca que ha estado cerrada durante una semana.

A pesar de que algunos negocios cuentan con generadores, la falta de iluminación y la sensación de inseguridad han llevado a muchos a quedarse en casa. “¿De qué feriado hablamos en medio de la oscuridad?”, se preguntó Carolina Espinoza, dueña de un bar, reflejando la desazón de un sector que lucha por recuperarse.

