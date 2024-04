Cortes de luz sin explicaciones agobian al Gran Guayaquil

El Gran Guayaquil en crisis. Así resumen cientos de ciudadanos, que reclaman por los continuos cortes de energía eléctrica. Un problema que se viene repitiendo constantemente durante las últimas semanas en la Zona 8, pero que en los últimos día se agravó.

Los cortes de luz del pasado domingo 13 de abril y de ayer desataron una ola de reclamos que evidenciaron que el problema no solo se registra en Guayaquil, sino también en Daule, Durán y Samborondón. Las quejas subidas de tono responsabilizaron de esta situación a CNEL y al Gobierno; que hasta el cierre de esta edición no precisaron si la suspensión respondía a nuevos apagones que apuntan a ahorrar energía; no obstante el Ministerio de Energía y Minas en reportajes anteriores con EXPRESO ha denominado esta situación como “desconexiones temporales”.

“Guayaquil es invivible. Al calor natural de la ciudad, ahora se suma el problema de falta de energía. ¿Quiero saber a qué responde? ¿Volvieron los apagones? ¿Es eso?”, reclamó Laura Rendón, residente de Samanes, una de las tantas zonas afectadas.

Las molestias empezaron la tarde y noche del pasado domingo. EXPRESO pudo constatar que los cortes se dieron en Bastión Popular, Mucho Lote, Chongón y Durán, pero la situación se complicó más durante la madrugada del lunes, cuando decenas de ciudadelas reportaron el daño, que obligó a los negocios a cerrar sus puertas.

Zonas del sur como Las Malvinas, La Fragata, 9 de Octubre, Pradera, reportaron que el corte inició a las 00:00 y se dio hasta cerca de las 3:00. “No se pudo dormir. En mi caso tenemos niños y adultos mayores en casa. A ellos es difíciles explicarles que deben resistir un poco el calor, la noche fue muy larga”, dijo Luna Manosalvas, de La Fragata.

En cambio, hubo otros sectores que reportaron estar sin luz entre las 3:00 y las 6:00. Por ejemplo, en las Orquídeas, la Alborada, la Kennedy, Mucho Lote y Samanes fue así. “Mi bebé tuvo fiebre y estuve 3 horas sin luz. Esta es una época de calor fatigador. No se puede dormir. ¿Cuánto dura esto? Guayaquil es literalmente el infierno”, sentenció la ciudadana María Victoria Avilés.

Comercios. Miguel, propietario de una lavandería, no pudo laborar gran parte del día por la falta de energía eléctrica. El comercinate reclamó por la falta de comunicación por parte de CNEL. Amelia Andrade

Sin embargo, el suplicio no finalizó cuando salió el sol. Ya que hasta pasado el mediodía de ayer, algunos puntos de la ciudad permanecían sin luz y a esperas de una respuesta. La Alborada, Sauces, vía a la costa, San Felipe, Pascuales, Urdesa, La Garzota, Samanes, estaban en la lista.

Gustavo Alvear, propietario de una lavandería, comentó que perdió de trabajar prácticamente toda la mañana. “Deberían avisar. Simplemente se va la luz y ya. Debía entregar mucha ropa hoy, pero no puedo. Esto es una tragedia”, dijo impaciente.

En las calles del norte, también fueron evidentes las molestias ya que varios semáforos se encontraban inhabilitados y los pocos agentes de tránsito no se abastecieron para poder controlar el tráfico, lo que provocó enormes filas y atascos. Mientras que los residentes de Mucho Lote salían de sus casas para poder recibir algo de brisa, sin embargo, el clima no ayudaba y debían improvisar abanicos para soportar el calor. “Esto parece ya Venezuela, se va la luz a cada rato y sin avisar”, argumentó Nathaly Guerrero, una comerciante extranjera.

No se puede dormir. ¿Cuánto dura esto de desvelar a la gente? Guayaquil es literalmente el infierno. María Avilés afectada

Los cortes continuaron durante la tarde en zonas como La Saiba, Villamil, Miraflores y Urdesa. Ahí los comedores fueron los más afectados. Algunos tuvieron que usar las linternas de los celulares o hasta velas para preparar de comida.

“Es increíble que sean las 16:00 y que ni CNEL ni el Ministerio de Energía se dirijan a los usuarios para explicar lo sucedido. Es como si no importáramos. Y bueno, capaz es eso. Que se burlan de nosotros descaradamente”, agregó Cristhel Caicedo, habitante de la ciudadela La Garzota; que se quedó incomunicada y como muchos perdió el día de trabajo.

Ella es tutora, da clases vía online a universitarios y bachilleres que se preparan para ingresar a la universidad y no pudo hacerlo. “Sin luz, no tuve wifi y sin este tampoco internet. Utilicé mis datos móviles y me los gasté. A la final, desistí. Avisé a mis alumnos que se reprogramaba todo. Perdí 7 clases. Siento coraje”, denunció.

Algunos comedores no pudieron trabajar con normalidad Amelia Andrade

Durán, Samborondón y Daule también se vieron afectados ayer y los reclamos fueron similares.

“Sin luz, sin agua y con delincuentes. ¿Qué más nos hace falta vivir? ¿Hay alguien que sea capaz de velar por los servicios que recibimos? Acá nos cortan todo y ningún funcionario exige explicaciones. ¿Acaso creen que nos regalan los servicios? Por favor, pagamos todo y cada vez más caro”, señaló Delia Bohórquez, de Daule; quien como muchos exigió a CNEL responder por los daños que puedan sufrir los electrodomésticos.

Los cortes de energía también fueron en las ciudades que conforman las provincias de Azuay, Pichincha, Cañar y Morona Santiago. Sobre esto, tampoco se pronunció el Ministerio de Energía y Minas.

