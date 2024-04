Apagones en Guayaquil: ¿volverá el racionamiento de energía a la ciudad?

Han pasado ya más de 15 horas desde que se reportaron los cortes de energía en Guayaquil este 15 de abril, y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no precisa aún si la suspensión del servicio responde al hecho o, más aún, anticipa que volverán los apagones para racionar energía.

EXPRESO hizo la consulta esta mañana, pero hasta la publicación de esta nota (14:20) la entidad no respondió ni publicó algún mensaje alusivo al tema en sus canales oficiales. Tampoco lo hizo el Ministerio de Energía, a quien han ido dirigidos los reclamos ciudadanos por esta suspensión; que ha afectado también a zonas de Daule, La Puntilla (Samborondón), Durán y otros sectores de la provincia del Guayas.

"Ni CNEL ni el Ministerio de Energía han sido responsables con esta molestia. Me parece increíble que desde las 2:00 que se reportó el corte, nadie haya dicho nada. No han emitido una sola palabra y mientras tanto acá que nos defendamos como sea. No hemos podido trabajar, el calor que hemos sentido ha sido insoportable al no poder prender ni el ventilador. En la calle, por la falta de semáforos, todo ha sido caótico. ¿Y qué han dicho las autoridades? Nada. Por eso yo asumo que llegaron los apagones. Otra vez el mismo escenario. Que desgracia", señaló la habitante de Sauces 4, Guadalupe Jaramillo; dueña de una lavandería que debió cerrar sus puertas.

Según las denuncias de los conductores, la situación en las avenidas guayaquileñas se complicó por la nula presencia de los agentes de tránsito. "Si no chocamos fue de milagro porque no hubo un ser guiándonos por las calles. Acá tuvimos que aplicar la de 'sabidos' o, por el contrario, la de bajar el vidrio, hacer señas y rogar para que te dejen pasar. Opté por la segunda, pero lo idea hubiese sido que al instante de que se reporta el corte, los uniformados estén en las vías", se quejó Daniela Bobby, guayaquileña; quien tuvo dificultades para rodar por la avenida Plaza Dañín y exhortó al Gobierno a decir qué está pasando.

"Si volvieron los apagones pues volvieron, pero hablen. Es mejor prepararnos para ello y saber qué y cómo podemos actuar en casa. Hoy, a mi madre se le dañó toda la comida y los productos que compró apenas el sábado. No es justo. ¿Alguien va a responder por ese gasto? La respuesta todos la sabemos", precisó.

Entre las denuncias que recibió EXPRESO llegaron también algunas de zonas como Azuay, Cañar y Morona Santiago, donde los habitantes se mostraron preocupados por el embalse Mazar, el más grande que tiene país y que está a poco de alcanzar su límite mínimo de operación, por lo que -anticiparon- se espera que haya nuevos racionamientos de energía.

Este nuevo apagón se produjo luego de que el domingo 14 de abril también se reportaran cortes en varias ciudades del país.

