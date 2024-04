Desde hace 10 horas, algunas zonas de Guayas están sin luz 

Desde las 02:00 de este 15 abril varios sectores de la provincia del Guayas han reportado apagones. En ciertos casos, ciudadelas como Acuarela del Río y Brisas del Norte, en Guayaquil, llevan más de 8 horas sin suministro eléctrico, y para los habitantes de estas zonas ya llegó la hora de salir a cumplir sus jornadas laborales, pero no ven señal alguna de que vuelva pronto el servicio

Pero este problema no se limita solo a Guayaquil. Daule, Samborondón y Durán también sufrieron cortes repentinos durante la madrugada de este 15 de abril. Todos coincidieron en que se reportaron las interrupciones a las 02:00, las mismas que llegaron a extenderse hasta las 05:00 o las 11:00, como se reporta ahora en ciertos puntos de vía a la costa y Urdesa, en el Puerto Principal.

Asimismo, en El Recreo, en Durán, siguen sin luz desde la mañana. "Me levanto en la madrugada con calor, es porque se fue la luz. Yo me resigné en ese momento y solo me quité la sábana para no ahogarme. Pero ya son más de las 10:00 y sigue sin volver. Nos están viendo la cara de bobos", se queja el ciudadano, Juan López.

EXPRESO solicitó información a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), para conocer a qué se deben los cortes y que se está realizando para mitigar esta problemática, pero hasta la publicación de esta nota, no hubo una respuesta. Por su parte el Ministerio de Energía asegura que se encuentran realizando mantenimientos preventivos y que los cortes en el servicio son "desconexiones temporales".

Ante esta situación, la ciudadanía exigen que si ya conocen de los cortes entonces anuncien a la ciudadanía sobre las labores. "Así sé cuando dejar apagada la refri o algún aparato, porque el 'apaga y prende' que traen los cortes, daña los equipos y eso no me lo van a reparar CNEL, mucho menos aceptar que es su culpa. Necesitamos que vuelvan al menos a colocar las tablas de horarios, habrá quejas, pero estaremos informados", denuncia el ciudadano Ricardo Salgado.

