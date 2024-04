La ATM habilita nuevos horarios para usar el carril de contraflujos de Las Américas

Los conductores avizoran mayor congestionamiento en la avenida de las Américas. Y es que los carriles de contraflujo habilitados por los trabajos que se están haciendo en el lugar, desde este 15 de abril permanecerán abiertos solo en determinados horarios para continuar con la construcción del viaducto en la intersección con la Isidro Ayora.

"Durante el proceso constructivo de los viaductos en la avenida de Las Américas modificamos el plan vial para mejorar tu movilidad de sur a norte. El funcionamiento del carril de contraflujo se mantendrá por horarios. Ahora estará habilitado desde las 21:00 hasta las 16:00", informó la entidad a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Según la ATM, en ese mismo lapso, de 21:00 a 16:00, en el sentido de sur a norte, se habilitará un carril en sentido regular para dar mayor fluidez al paso vehicular.

La ciudadanía solicita la presencia de los agentes de tránsito, puesto que advierten que desplazarse con o sin carril de contraflujo se ha vuelto complejo desde el año pasado que inició la obra, cuya inversión es de 18 millones de dólares, según lo anunciado oficialmente.

Desde diciembre pasado, como lo ha venido publicando EXPRESO, algunos tramos en esas vías han sido cerrados al tránsito vehicular. La solución vial tendrá dos sentidos de circulación, cada uno de 315 metros de longitud y carriles de 3,8 m de ancho.

"Me ha tocado usar esta ruta porque no tengo otra opción, pero es confusa. Me pierdo a veces entre las señaléticas, me he ido en contravía; y la ruta es completamente oscura. Creo que es más que necesario que haya algún tipo de iluminación, la que sea, así sea temporal", indicó Jonás Barrezueta, conductor y habitante de Sauces 2.

