Corte de agua en Villa Bonita: estas son las etapas afectadas y el horario

El corte afectará a varias etapas de Villa Bonita, en Guayaquil, durante la noche de este 24 de febrero y este 25 de febrero

Duración estimada: Según dijo Interagua el corte será de 6 horas, con restablecimiento progresivo del servicio.

La concesionaria Interagua informó la tarde de este 24 de febrero sobre un nuevo corte programado del servicio de agua potable que afectará a distintos sectores de Guayaquil, según un comunicado difundido en sus canales oficiales.

La suspensión responde a trabajos de reparación de una fuga emergente en la red de distribución, lo que obligará a interrumpir temporalmente el suministro mientras se ejecutan las labores técnicas necesarias para restablecer el sistema.

Santa Elena vuelve a fallar en lo más básico Leer más

El corte está previsto para el martes 24 de febrero, a partir de las 22:00, y se extenderá hasta las 04:00 del miércoles 25 de febrero, con restablecimiento progresivo del servicio una vez concluidos los trabajos.

(Le puede interesar leer: ¿Qué provocó la inundación de 4 días en Durán? Este fue el insólito hallazgo)

Sectores donde no habrá agua

De acuerdo con la empresa, los sectores afectados serán: Villa Bonita etapas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14 y 17. Estas zonas presentarán suspensión total del servicio durante el horario establecido por la concesionaria.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar precauciones como almacenar agua para consumo básico, uso doméstico y actividades comerciales, ya que la normalización total puede tardar algunos minutos adicionales dependiendo de la presión en la red.

Frente a esta suspensión, la ciudadanía espera que el servicio vuelva a la hora fijada y no más tarde. "Siempre demora mucho más, y eso se convierte en un problema para nosotros. Peor ahora que hay lluvias a cada rato y el agua se nos mete a las viviendas. Ojalá y respetan el horario previsto. De lo contrario sería un problema", se quejó Wilson Briones, residente del sector.

Recomendaciones para la ciudadanía

Almacenar agua en recipientes limpios y cerrados.

Priorizar su uso para consumo humano y tareas esenciales.

Evitar el desperdicio mientras se restablece el servicio.

(Le puede interesar leer: COE de Milagro declara alerta roja por inundaciones tras desbordamiento del río)

Según indicó Interagua, el restablecimiento del suministro se realizará de forma progresiva una vez concluyan las labores técnicas anunciadas por la concesionaria.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!