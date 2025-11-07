Corte de agua en Guayaquil del 9 de noviembre queda suspendido: conoce los motivos

Interagua atribuye a CELEC la cancelación del corte de agua. La situación en vía a la costa aún no está definida

Sí habrá agua en Guayaquil el próximo 9 de noviembre.

El corte masivo de agua potable programado en Guayaquil para el próximo 9 de noviembre ha sido suspendido, según informó la concesionaria Interagua a través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales.

La empresa aclaró que, tras el anuncio de CELEC – Transelectric sobre la suspensión de los trabajos de mantenimiento eléctrico que estaban previstos para esa fecha, ya no será necesario interrumpir el suministro de agua potable en la ciudad.

“Con el anuncio de CELEC-Transelectric de la suspensión de sus trabajos de mantenimiento anunciados previamente, Interagua continuará entregando su servicio de agua potable de manera continua durante el domingo 9 de noviembre”, señala el comunicado emitido por la compañía.

Transferencia de dominio vehicular Guayaquil: Requisitos y costos ATM 2025 Leer más

El servicio se mantendrá con normalidad

Interagua explicó que el corte estaba inicialmente planificado como una medida preventiva, ante los trabajos eléctricos que realizaría Transelectric y que podrían afectar la operación de las plantas de bombeo y estaciones de servicio de agua potable.

Sin embargo, al suspenderse dichas labores, el servicio se mantendrá con total normalidad en todos los sectores de Guayaquil.

La empresa reiteró que su prioridad es garantizar la continuidad y calidad del servicio, y aseguró que se mantendrá atenta a cualquier cambio o reprogramación de los trabajos de mantenimiento por parte de las entidades eléctricas.

¡IMPORTANTE! Suspensión de trabajos de CELEC - TRANSELECTRIC. 📢



Por este motivo, el servicio de agua potable de Interagua se entregará de forma continua durante todo el domingo 9 de noviembre.



Estamos a la espera de la confirmación sobre los trabajos en Vía a la Costa.… pic.twitter.com/E9uYocTySb — Interagua C. Ltda (@interagua) November 7, 2025

Pendiente confirmación de CNEL por vía a la Costa

Mirador de Samborondón: la obra que prometía turismo y hoy refleja abandono Leer más

Interagua indicó además que permanece a la espera de una confirmación oficial de CNEL, respecto a si se mantendrán o no los trabajos eléctricos planificados en el sector vía a la costa para la misma fecha.

“Estamos a la espera de que CNEL confirme si continuará o no con su planificación para Vía a la Costa que fue informada para la misma fecha. Estaremos comunicando por nuestros canales oficiales”, añadió la empresa.

El anuncio original del corte de agua generó preocupación entre los ciudadanos, ya que estaba previsto que el domingo 9 de noviembre se suspendiera el servicio durante varias horas en gran parte del norte, centro y sur de la urbe, afectando también a Daule, Durán, Samborondón y Nobol

Con la suspensión de los trabajos de CELEC-Transelectric, la ciudadanía puede ahora mantener la normalidad en sus actividades sin necesidad de almacenar agua o tomar medidas preventivas adicionales

Algunas personas ya buscaban abastecerse de otras formas para evitar la ausencia del agua potable. ARCHIVO EXPRESO

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí