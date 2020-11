El ‘corredor gastronómico’ que le cambia la cara a Bellavista

Hoy en día las noches de la ciudadela Bellavista, al suroeste de Guayaquil, han cambiado; son más coloridas, llenas de vida y de aromas. Esto se debe a la presencia de al menos 10 negocios de venta de comida que se levantan a lo largo de la avenida Velasco Ibarra, la principal arteria de la ciudadela, y que algunos surgieron tras los meses más críticos de la pandemia de la COVID-19.

Es el caso de Manuel Jauregui, quien decidió asentar, hace tres meses, un restaurante y asadero de pollos a la altura de la calle Herradura. Él llegó desde Pascuales tras el cierre de otro negocio, pero se muestra optimista por el mayor movimiento que se registra en diferentes tramos de la vía.

“Es una gran avenida que le faltaba esta vida que ahora hay, claro aún le falta, pero eso vendrá con el paso de los meses”, expresa Jauregui, quien recomienda a las autoridades que realicen una correcta poda de árboles para mejorar la iluminación y que en las luminarias se aumente la intensidad de luz.

Espacio. Este sábado se prevé la inauguración de la plaza Bellavista, que contará con otros dos negocios (una marisquería y asadero). Christian Vasconez / Expreso

Daniel Tomalá y su primo también decidieron incursionar con un restaurante basado en platos típicos como chuzos asados, arroz con menestra, canastitas de verde, entre otros. Lo hicieron en julio pasado y el local fue bautizado como Chuzo Grill. Tomalá recuerda que el establecimiento inició con una pequeña parrilla, pocas mesas, y esperó a ver “qué tal”. Y se sorprendió.

Con el paso de las semanas hubo una buena acogida por parte de los moradores de este y otros sectores de la ciudad, y actualmente ha tenido que contratar hasta un chef para que prepare las salsas y platos más elaborados.

Antes no había estos locales, solo uno. Pero me gusta que de esta manera se llene de vida al sector y favorece a la reactivación y nos libra de cocinar un poco. Dayanna Naranjo, moradora

“Nacimos en la pandemia y ahora se ve que hay más competencia. La zona era perfecta por ser una vía principal y teníamos que implementar productos que no había en el sector. Incluso tuvimos que implementar el servicio de delivery”, agrega Tomalá.

Sin embargo, a lo largo de la avenida hay quienes ya han estado al frente de los negocios desde hace algo más de un año, pero coinciden que ahora han evidenciado una mayor actividad comercial.

La presencia de los locales nos ayuda bastante como moradores porque antes teníamos que ir al centro o a Urdesa. Ahora sin salir de la ciudadela podemos ir a comer. Marisol González, residente de la ciudadela

Así lo confirma Carlos Pedreros, propietario del food truck El Patrón, situado a un costado de la vía de ingreso a la parte alta del cerro, y que rememora que el sitio donde instaló su negocio era una zona “empedrada, botada y apagada”.

No obstante, con la demanda, ahora el espacio tiene más iluminación, más mesas y hasta un contenedor donde funcionará una marisquería y parrillada. El sitio se ha denominado Plaza Bellavista y dará la apertura a otros emprendedores, asegura Pedreros, quien también es el presidente del Comité Barrial de Bellavista.

Acota que al igual que los otros dueños de locales se han visto empujados a reinventarse e iluminar más sus establecimientos con el fin de captar más clientela, que según el líder barrial llega de sectores como Ceibos, Urdesa y hasta del suburbio.

En la pandemia cerré, pero nos reactivamos en mayo con las debidas medidas de bioseguridad. Esta área, en un año más, se volverá más comercial de lo que es ahora. Luis Saavedra, propietario de local

“Ha sido positivo porque la avenida se ha convertido en un corredor gastronómico. La inversión ha sido de cada uno y también porque todos somos residentes del sector. Bellavista lo necesitaba”, afirma Pedreros y al igual que los otros comerciantes pide al Municipio que coloque más luminarias y haga controles en el cerro por la presencia de chamberos.

Con ese criterio concuerdan los otros vecinos, quienes ven con buenos ojos la ubicación de estos locales, al notar que no solo le han dado más vida al vecindario, sino también que ya no tienen que dirigirse hacia el norte o centro de la urbe para reunirse con amigos o salir a cenar. Es decir, opciones de la ciudadela para la ciudadela.

“Favorece a la reactivación económica y nos libra de cocinar. Crecí aquí y solo había un local que vendía bandejitas y ahora me da gusto ver que hay más negocios y así da gusto también salir”, recalca la moradora Dayana Naranjo.

Pionero. Carlos Vera fue el primer residente del barrio que instaló un negocio de comidas en la vía. Fue en el 2000 y su propuesta fue la venta de choclos y chuzos asados. Christian Vasconez / Expreso

Un comentario similar dio Carlos Vera, habitante y quien instaló el primer local de venta de comidas rápidas en el sector. Lo hizo en el 2000 en una esquina del parque Bellavista. “Durante estos 20 años he visto ir y venir algunos locales, pero no han tenido el brillo que la ciudadela tiene ahora. Algunos han surgido en época de pandemia y así ayudamos a todos los moradores porque no salen del vecindario”, puntualiza.