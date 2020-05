Guayaquil: la realidad que no todos vieron

La pandemia del nuevo coronavirus no solo ha dejado a Guayaquil como la ciudad en Ecuador con más contagios o más muertos; también a decenas de familias sin poder dar un entierro digno a sus seres queridos que no soportaron el virus e incluso, a algunos, les sumó la desesperación de no encontrar sus cuerpos.

Otra realidad y poco contada, ha sido la de los habitantes de Pascuales. Ellos tuvieron que vivir semanas junto a cadáveres que se descomponían en el cementerio (lugar en el que al inicio de la emergencia se dijo que se construiría una fosa común) y, cercados por militares y policías, que impedían el acceso especialmente de la prensa.

Enrique Ortiz, videógrafo colaborador de EXPRESO, comparte una historia audiovisual que cuenta estas realidades; realidades que leímos e imaginamos, pero que había resultado difícil observar. Las tomas se realizaron entre el 19 y 29 de abril de 2020.