A unos les dan sepultura con honores y a otros los llevan goteando sangre en contenedores a un cementerio de Pascuales para "enterrarlos en unos huecos que han hecho en la tierra", como narra una moradora. Así las cosas con los fallecidos en medio de esta emergencia sanitaria en la que la ciudad de Guayaquil está sumergida desde hace tres semanas.

En un tiempo en el que el periodismo está trabajando con su mínimo personal en las calles, la información que llega a redes sociales ha logrado registrar el impacto de esta pandemia en la ciudad, primero con las muertes en casas y ahora con contenedores llenos de cadáveres, que se hicieron virales la noche de este miércoles 8 de marzo, a través de cuentas de moradores que hoy denuncian que "se va la señal" de sus móviles.

EXPRESO buscó a los vecinos de la zona y, al llamarlos, era casi imposible mantener una conversación de más de un minuto. "Sí, claro que se corta. Para no contar lo que pasa nos están quitando la señal. Yo misma vi cómo llegaron militares a hacerlo. Decían que estaban cumpliendo órdenes", denunció Mayra Alvarado, de 34 años.

Aún así, la entrevista pudo concretarse a cuenta gotas. Alvarado dice que ya el martes 7 de marzo se registró el arribo de otro contenedor, pero que allí la logística fue diferente: hubo militares, la Policía cercó la zona y el camión estaba debidamente sellado, describe. Lo de anoche, en cambio, parecía una carnicería.

El camión, que llegó al anochecer, goteaba sangre y tenía un olor nauseabundo que golpeó las narices del barrio toda la noche, cuenta esta moradora. Alrededor de una veintena de vecinos reclamó al grupo logístico encargado de la labor.

Maritza Torres está indignada también. "Nos tienen en cuarentena para supuestamente no contagiarnos, y nos traen cadáveres con sangre chorreada para enterrarlos en huecos que han hecho en la tierra. Y no es que nos moleste, estamos rodeados de cementerios, pero no es la forma", critica.

Nos exponen, exponen nuestra salud. Hay niños pequeños acá. No piensan en eso.

Maritza Torres, moradora.

El presidente de BanEcuador y encargado "del asunto de los muertos de la emergencia", ratificó la información que EXPRESO verificó y expuso que es un "justo reclamo". También precisó que en coordinación con la Alcaldía se procedería a "la respectiva" sanitización.

Ya nadie dice nada el pueblo sufre y las noticias no dicen nada, miren lo que hacen ahora esos contenedores lo están llevando a pascuales y apesta en toda la zona por todos esos cadáveres y más que los contenedores ya están botando sangre. Están contaminando al pueblo. SOS Guayas pic.twitter.com/45z0zMzsFK — Junior (@Junior81017835) April 9, 2020

Minutos después, Maritza Torres confirmó que "hace media hora pasaron tres carros de los Bomberos echando agua".

Si van a traer difuntos, por lo menos que los traigan congelados, para que no emanen ese tipo de olores. Pascuales es pequeño y eso afecta a todos los que vivimos aquí. Mayra Alvarado, moradora

Maximiliano Frank es uno de los moradores de Pascuales. Cree que los reclamos devienen del impacto. "Si bien es cierto la muerte es algo natural, ver fluidos de contenedores es algo muy deprimente y aterrador".

Las versiones varían entre moradores sobre el número de contenedores que han entrado al camposanto, y eso, otra vez, despierta dudas sobre la cifra exacta de cadáveres, por COVID-19 y por otros motivos, que se han registrado en las últimas semanas.

Se sabe sí, por ejemplo, que hubo una semana en que se recogieron 500 cadáveres de casas en Guayaquil, según indicó la alcaldesa Cynthia Viteri, y que la cifra de fallecidos el Gobierno las dara "después", como afirmó el ministro de Salud en una entrevista a BBC.

BBC News Mundo - Coronavirus | Entrevista con el ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos: "No se pueden esconder los cadáveres" https://t.co/VJmcA7TqXt — Ana Maria Roura (@anamaroura) April 8, 2020