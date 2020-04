"He perdido a cuarenta trabajadores del Municipio de Guayaquil. Han muerto con diagnóstico de enfermedad respiratoria, no se han hecho la prueba y no han podido acceder a medicina ni a oxígeno", dijo la alcaldesa Cynthia Viteri a un medio extranjero.

Recogieron fallecidos que estaban en diferentes lugares: calles, avenidas, caída frente a los hospitales.... Cytnhia Viteri, alcaldesa

Y hay más. Algunos de esos empleados hoy fallecidos murieron tras trabajar en la recolección de 500 cuerpos en una semana en Guayaquil, reveló la funcionaria, que en innumerables ocasiones ha negado acceder a una entrevista con EXPRESO.

Cuando se movilizaron los cuerpos, se presentó otro problema, resumió Viteri. "¿Adónde los llevaban? Las morgues y las funerarias estaban atestadas, por eso traje cuatro contenedores de 40 pies y los mandé a los hospitales públicos".

"Aquí, en Guayaquil, los hospitales se desbordan, las morgues se desbordan, los cementerios se desbordan...", explicó la alcaldesa, y justificó, por eso, la construcción de 12.000 tumbas nuevas.

"Si en un mes perdimos 1.500 personas más que el año pasado, y esto sirve en la curva para arriba, tengo que estar preparada. Se esperan 10.000 muertos en el Ecuador por esta pandemia", aseguró.

"...El verdadero virus era el miedo, decían. La ciudad es víctima de una guerra mundial, de un enemigo invisible. Necesitamos colaboración técnica y logística", puntualizó.