El cantón Daule pasará del semáforo rojo a amarillo desde este martes 12 de mayo. Así lo resolvieron este 8 de mayo, los miembros del COE Cantonal y el alcalde de la localidad, Wilson Cañizares, quién además preside el organismo.

Coronavirus: La Policía de Daule instala un túnel de desinfección para 250 agentes Leer más

#Daule primer cantón del país en cambiar de semáforo rojo a amarillo 🟡

El Alcalde de Daule y presidente del COE Cantonal, Dr. Wilson Cañizares, junto a representantes de este organismo resolvió que desde el martes 12 de mayo rige el cambio de color de semáforo rojo a amarillo. pic.twitter.com/RqYylYBF6u — Alcaldía de Daule (@AlcaldiadeDaule) May 8, 2020

Código internacional de colores, como en un semáforo, para informar el nivel de riesgo en emergencia y las pautas que debe seguir la población, establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) #Ecuador #COVID19Ecuador

Semáforo rojo.

Semáforo amarillo. pic.twitter.com/BKmoxw83N7 — Loly solamente (@Lolita_Paramo) May 7, 2020

Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos emitido el pasado 7 de mayo, el cantón guayasense registra 715 casos positivos de COVID-19.

Sin embargo, según Alejandro Cedeño, jefe de comunicación de la alcaldía de Daule, se han realizado alrededor de 5.000 pruebas rápidas para hacer “un muestreo y conocer los sitios donde se presenta en su mayoría la enfermedad”, acotó.

Asimismo, aseguró que durante estas acciones se conoció que la mayoría de los pobladores son “asintomáticos y ya han pasado la enfermedad”.

¿Qué pasará si hay un rebrote de casos positivos? Cedeño sostiene que se ha reforzado el sistema de salud con un centro médico adicional que atenderá las 24 horas, para todas las ramas médicas, menos para pacientes o sospechosos de COVID-19.

Para estos casos, señaló que se ha dispuesto a que sean trasladados, si el caso lo amerita, a dos albergues: uno de ellos es el polideportivo de parroquia La Aurora, o si los pacientes pertenecen a la cabecera cantonal, serán derivados al coliseo de La Yolita.

"Allí hay camas y 70 tanques de oxígeno en caso de que se registre brote o paciente grave que necesite hospitalización", precisó. Pero el sitio, como lo publicó EXPRESO el mes anterior, ha sido rechazado por los ciudadanos que viven cerca del lugar, pues consideran un atentado contra su salud que el coliseo puede convertirse en foco de contagio.

El coliseo deportivo Nicolás Lapentti, en #Daule, está listo para servir de albergue a casos sospechosos de #Covid19Ec. Los detalles. ⬇️https://t.co/pbo8Vp1QCt — Diario Expreso (@Expresoec) April 8, 2020

Coronavirus: 99 de las 150 urbanizaciones de la avenida León Febres Cordero han sido desinfectadas Leer más

Sobre el cambio del semáforo, si bien hay empresarios y residentes que consideran la medida oportuna, hay otros que la describen como prematura. "Es verdad que no hay muchos casos en comparación a otros cantones y provincias, y es verdad que a diario se ha desinfectado las calles. Sin embargo, me sentiría más tranquila si siguiéramos en rojo. Entiendo que hay que trabajar. Por mi parte, seguirá en casa como esta semana. Saldré solo para lo necesario", aseguró María Teresa Albán, residente de la ciudadela La Joya, a la que pertenece este cantón.

Para Albán, así como para otros ciudadanos del cantón, resulta indispensable que, a mediano plazo, se construya un hospital de primera categoría para el cantón. "No importa dónde esté ubicado, no pedimos que necesariamente sea cerca de nuestras casas. Simplemente queremos tener una estructura buena, óptima y con una Unidad de Cuidados Intensivos. No por siempre vamos a depender de los albergues. Eso no queremos", agregó Karla Morán, de Villa del Rey.