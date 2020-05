Coronavirus: Los alumnos inician clases en casa frente a un computador

Fiorella tiene 9 años, está en cuarto básico y, como el resto de los 2’400.000 estudiantes del régimen Costa, deberá cambiar su pupitre por la mesa de la sala de su casa, el recreo en el patio de su escuela por la terraza de su domicilio, y a sus compañeros por la única compañía de sus padres.

Desde este 18 de mayo ella, al igual que 64.070 estudiantes del ciclo Costa, inicia clases bajo la modalidad virtual en el Liceo Panamericano, uno de los 91 planteles que fueron autorizados por el Ministerio de Educación para adelantar el periodo lectivo 2020-2021, que oficialmente arrancará el 1 de junio.

De este grupo, solo hay un establecimiento fiscal y un fiscomisional. Los demás son particulares que han cumplido con varios requisitos; entre ellos, llegar a un acuerdo económico con los padres, la certificación de estar preparados para brindar una educación virtual y la garantía de que todos los alumnos y docentes cuentan con el acceso a las herramientas para ofrecer clases en línea.

En el régimen Costa hay 8.737 instituciones educativas: 7.433 son fiscales, 169 fiscomisionales, 33 municipales y 1.102 particulares.

Es importante complementar las actividades académicas con las normas de comportamiento que deben tener en cuenta alumnos y maestros durante la jornada virtual.

En marzo pasado, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia mundial de COVID-19, se dispuso que las clases fueran online. Desde entonces, los colegios comenzaron a crear estrategias para que los estudiantes de todas las edades desarrollen sus cursos desde casa. Una tarea titánica que claramente implicó serios retos como el acceso a la tecnología y un cambio total en la metodología de enseñanza.

Los establecimientos particulares echaron mano de todo tipo de recursos, como elaborar clases por videoconferencias o, incluso, hacer uso de plataformas en línea, tanto propias como gratuitas, para desarrollar un sistema de enseñanza y aprendizaje no presencial, al que los alumnos y maestros no están acostumbrados.

Los profesores han hecho contacto con los alumnos que tendrán a cargo y con sus representantes, a través de chats grupales, mensajes de video, etc.; mientras que los estudiantes han podido consultar a sus maestros cuando algo ha requerido mayor orientación.

Las clases serán sincrónicas (en tiempo real) y asincrónicas (no en tiempo real), con horarios que han sido enviados a los correos de los padres, que serán un apoyo importante en este nuevo proceso.

Afortunadamente cuando se anunció que las clases serían en línea, casi todos los padres señalaron que sí tenían Internet y computador. Para nosotros no ha sido complicado adaptarnos. Mónica Lázaro, coordinadora del área de Inglés del Colegio Politécnico

En las primeras cuatro semanas, los alumnos tendrán repaso de dos a tres asignaturas diarias que durarán 40 minutos cada una, con un intervalo (recreo) de media hora. Al mes siguiente la jornada será regular.

Cada institución educativa particular ha puesto en marcha su propio plan de contingencia. El Liceo Panamericano, por ejemplo, ejecutó encuestas de conectividad a los padres de familia, capacitaciones, webinars, tutoriales, clases demostrativas, pruebas de conectividad y conversatorios con los estudiantes, reuniones de planificación colaborativa y otras actividades de implementación de la nueva modalidad virtual.

Durante las últimas semanas ha hecho conocer a los estudiantes, docentes y padres las plataformas virtuales que utilizará en los distintos niveles, entre ellas están Seesaw, Google Sites, Google Classroom, Meet y Educalinks, que permiten desde almacenar y compartir el material educativo creado por los maestros, hasta mantener a los padres informados sobre los avances y novedades del programa de estudio.

Incluso, se ha enviado por correo la lista de normas de comportamiento que deberán tomar en cuenta estudiantes y profesores mientras estén conectados en sus clases y reuniones, dice Fabrizio Robayo, inspector general de la institución, que tiene dos campus: uno en Guayaquil y otro en Samborondón.

Va a ser un trabajo duro, pero los padres debemos apoyar, ya que los niños requieren ayuda para recibir clases virtuales. Sandra Quezada, madre de familia de un colegio particular



“Nos hemos preparado bastante y hemos hecho muchas pruebas, cuyas resultados nos han dado la confianza de que estamos preparados para empezar la jornada escolar”, asevera Robayo, quien menciona que como inspector podrá conectarse a las clases virtuales, en cualquier momento, para comprobar que los alumnos y docentes no estén en pijama, que no tengan a su lado objetos distractores (celulares, comida, etc.), que se utilice el lenguaje correcto y que se estén desarrollando las actividades de acuerdo con la programación establecida.

El Colegio Politécnico también empezará clases virtuales. Lo hará a través de las plataformas Moodle, donde los estudiantes encontrarán todos los recursos pedagógicos volcados diariamente para volver a revisarlos en caso de alguna duda; y Zoom, para las clases en tiempo real, lo que permitirá a los alumnos interactuar con el docente, quien deberá incorporar otros recursos como laboratorios y bibliotecas virtuales y herramientas de inglés que garanticen el alto nivel de bilingüismo que tiene el colegio.

Mientras, a través de la plataforma Hermes se abrirán foros, reuniones y diálogos con los padres de familia.

“Hemos trabajado notablemente más ahora que en tiempos de clases normales. La preparación, las numerosas reuniones de las áreas, elaborar nuevas aplicaciones técnicas, han requerido de mucho tiempo”, señala Mónica Lázaro, coordinadora del área de Inglés de la primaria de Copol, quien destaca que la modalidad virtual no es desconocida para los chicos del plantel.

Sin embargo, Carlos Montiel, padre de familia, cree que este proceso de transición no va a ser de la noche a la mañana, pero que todos deberán apoyarlo.

Y este es el reto que deberán enfrentar los estudiantes y educadores del sistema fiscal que inician clases el 1 de junio. La educación virtual para ellos se torna complicada, debido a que muchos no cuentan con Internet ni computadora en casa.

EL DETALLE

La Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) tiene el mayor número de planteles que inician clases el 18 de mayo (63); seguida de la Zona 5 (15) y Zona 4 (11).