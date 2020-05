Los rostros de Paola Mendieta y Carlos Benítez, ambos de 17 años, reflejan tristeza y dolor. Ellos han visto frustrada la meta de obtener un aprendizaje que, al graduarse del colegio, los lleve a conseguir un diploma que le abra las puertas en varias universidades del mundo.

Los jóvenes son estudiantes del colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, una de las 77 instituciones educativas fiscales que ofertan Bachillerato Internacional en el régimen Costa, programa que desde este año lectivo 2020-2021 ha sido suspendido por el Ministerio de Educación, debido a la crisis financiera que afronta el país por el COVID-19.

Es lamentable que después de varios años de esfuerzos y preparación a los chicos de los colegios fiscales les quiten la ilusión de obtener un Bachillerato Internacional. Whymper León, profesor de Bachillerato Internacional en el Colegio Americano

Con esta medida, Paola y Carlos creen que se ‘está tirando al tacho’ todo el esfuerzo y dedicación que han dado en los últimos cinco años. Ambos habían sido promovidos a segundo de BI, que equivale a tercero de Bachillerato General Unificado (BGU) para el resto de estudiantes.

“En los colegios fiscales, desde octavo año se induce al estudiante para este programa. Aquellos que quieren formar parte del mismo, se esmeran para ser seleccionados e iniciar el prebachilllerato Internacional, una vez que culminan el décimo básico, ya que en cada paralelo no puede haber más de 25 alumnos”, recuerda Paola con melancolía, al mencionar que ya le faltaba un año para obtener el diploma que ofrece la Organización BI, que tiene su sede en Ginebra.

“Ya no podrá ser posible lograr este objetivo porque el programa ha sido suspendido”, lamenta la joven, quien desde el año lectivo anterior ya tenía avanzada la monografía, uno de los requisitos que exige la OBI para entregar el diploma.

“Es lamentable lo que está pasando con los estudiantes del régimen Costa, se nos está quitando la oportunidad de tener un sistema de estudio con estándares internacionales que nos brinda un perfil académico que nos distingue de otros escolares”, anota Carlos, quien asegura sentirse perjudicado por la decisión de las autoridades educativas.

“De nada han servido las extensas jornadas de estudios en el colegio (de 07:00 a 15:00) y los desvelos en casa cuando tenía que presentar un trabajo o realizar una prueba, ya que finalmente no voy a lograr lo que tanto anhelé desde que ingresé al colegio”, replica Carmen Moyano, estudiante BI del colegio fiscal Guayaquil, al referirse al documento que le permite a los graduados aplicar a becas en universidades locales y en más de 500 centros extranjeros.

En el país hay 197 instituciones educativas públicas que ofrecen BI, donde se forman 6.902 estudiantes. De ellas, 77 están en el régimen Costa y 120 en Sierra y Amazonía.

Según el Ministerio de Educación, este programa le representa al Estado un costo de $ 1.418,29 por estudiante en cada año lectivo; es decir, 9’787.036 dólares anuales, tomando en cuenta la población BI fiscal: 6.902 alumnos, de los cuales más de 3.000 pertenecen al ciclo Costa. En los colegios particulares, los costos son pagados por cada alumno.

A eso hay que sumar los $ 36.708 que invierte anualmente por cada institución educativa, aseguran voceros de esta cartera de Estado a la consulta realizada por Diario EXPRESO.

Me siento desbastada al ver que mi hijo no podrá cumplir su meta. No tengo dinero para ponerlo en un colegio BI particular en donde los padres pagan el costo del programa. Zoila Andrade, madre de familia del colegio Vicente Rocafuerte

Pero, ¿qué pasará con los 3.000 estudiantes de la Costa? Estos cursarán el BGU en el mismo plantel educativo, trabajando con el mismo proceso metodológico, señalan.

“Los estudiantes no serán cambiados de paralelo, continuarán el nuevo periodo lectivo con el mismo grupo de compañeros y docentes con los que iniciaron el programa, con la finalidad de continuar con la aplicación de la metodología y contenidos de las asignaturas y componentes IB, lo único que no se realizará es el proceso de Evaluación Externa Internacional”, explican.

Y es precisamente este proceso el que genera interés en los jóvenes, ya que a través de este pueden obtener el diploma internacional para que les permite nuevas oportunidades de estudios en el extranjero. “Me siento frustrado porque ya no podrá ser”, anota Ana León, del colegio Veintiocho de Mayo.

Las autoridades educativas ofrecen trabajar de la mano con el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para brindar charlas de orientación a los estudiantes y asegurarle que las oportunidades para ellos no se han cerrado o limitado.

Esto es un retroceso a nivel de educación fiscal y un perjuicio a un grupo de estudiantes y profesores que se han preparado para recibir y entregar un programa educativo de calidad. Ernesto Toledo, exrector del Teodoro Alvarado Olea

“Es importante recordar que de la totalidad de estudiantes que ingresaban al BI, únicamente el 18 % a nivel nacional obtenía el diploma. Por lo tanto, las oportunidades serán las mismas, pero impulsadas y socializadas desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), tal como lo ha venido haciendo hasta la actualidad”, enfatizan.

Profesores y padres de familia también cuestionan la suspensión del programa. Dicen que con eso se les está quitando a los jóvenes la oportunidad de tener una educación globalizada, que les permita ser creativos y críticos.

En los 120 planteles del régimen Sierra, la oferta del programa BI se encuentra activa y se ha garantizado que los estudiantes culminen el periodo lectivo bajo las mismas condiciones propuestas para el programa. Posteriormente se analizará la situación de estos.

EL DETALLE

Los docentes que tenían a cargo asignaturas dentro del Bachillerato Internacional continuarán prestando sus servicios en las mismas instituciones.