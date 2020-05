Durante la emergencia sanitaria causada por el coronovirus todo se complica, piensa. Marcela Pazmiño, de 20 años, está preocupada porque hasta ahora no ha podido verificar el cupo asignado para el sistema de educación superior. Desde el lunes pasado, que se inició el proceso, ha hecho varios intentos a través de su cuenta, pero no ha logrado ingresar a la página web de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), para realizar el trámite.

“La página no carga rápido y cuando lo hace presenta intermitencia y finalmente se cuelga”, manifiesta la joven que desea conocer si logró obtener una plaza en la carrera de Psicología en la Universidad de Guayaquil, luego de haber participado en la primera etapa de postulación que se efectuó del 13 al 15 de marzo.

Debo conseguir un cupo ahora. Luego se complicará por la falta de dinero de las universidades. Alicia Mendoza, estudiante

“Este miércoles termina la jornada y tengo miedo quedarme sin cupo”, señala angustiada, al recordar el sinnúmero de problemas que han tenido que afrontar los bachilleres de este periodo lectivo. “Primero tuvimos inconvenientes en la prueba Ser Bachiller, luego en la postulación y ahora en la verificación de cupos”, se quejó.

La misma situación experimenta Carlos Rodríguez, quien tampoco ha podido verificar la asignación de plazas, a pesar de los muchos intentos que ha realizado en la web hasta horas de la madrugada. “Siempre pasan estos problemas por el colapso del sistema. Lamentablemente no sabemos a dónde acudir, ya que con la cuarentena las oficinas locales de la Senescyt están cerradas. A través de las redes sociales la institución ha proporcionado un número telefónico para atender quejas, pero suena y suena y nadie contesta”, denuncia.

Carlos dice que seguirá insistiendo todo el día, hasta lograr su objetivo. “La verdad es que esta situación cansa y nadie sale a dar una explicación de lo que está pasando”, destacó el joven que quiere estudiar Ingeniería en Telecomunicaciones en la Escuela Superior Politécnica delLitoral (Espol).

En cambio Félix Guerrero, de 21 años, estaba contento porque le asignaron el cupo para la carrera deseada (Medicina) y porque además pudo aceptarlo e imprimir el comprobante respectivo.

Hasta las 23:00 del miércoles 6 de mayo, las personas que participaron en la primera etapa de postulación podrán verificar si se les asignó un cupo, y aceptarlo o rechazarlo. Este proceso se realizará a través de la plataforma Ser Bachiller (www.serbachiller.ec), como venía desarrollándose en convocatorias anteriores.

Las personas que no cuentan con Internet recibirán un SMS con una palabra clave. Enviando dicha palabra al número indicado, podrán conocer el detalle de la plaza asignada: carrera, institución de educación superior, modalidad, jornada y sede. Luego deberán pronunciarse aceptándolo o rechazándolo, caso contrario se libera el cupo para otro postulante.

El 17 de marzo pasado, la Senescyt suspendió el proceso de admisión a la universidad por la pandemia mundial del COVID-19.