Controles cerca de escuelas dejan 3 detenidos con droga en Guayaquil

Tres personas fueron detenidas por porte de drogas en las inmediaciones de unidades educativas de Guayaquil, como parte de una serie de operativos de seguridad ejecutados por SEGURA EP entre el 11 y el 17 de mayo de 2025.

En total, fueron aprehendidas ocho personas durante la semana. Según detalló la entidad en un comunicado, todos los detenidos fueron entregados a la Policía Nacional, cumpliendo los protocolos establecidos. Las acciones de control se desarrollaron en el marco del programa 'Escuelas Seguras', que busca reducir los riesgos en zonas escolares mediante vigilancia activa y presencia territorial. Medias que los padres han venido exigiendo desde hace al menos dos años que los índices de violencia empezaron a escalar en los alrededores de los centros educativos.

(Lo invitamos a leer: Presidenta de UNE Guayas: “Duele ver el estado en el que estudian los niños”)

Padres en alerta: "No es justo que nuestros hijos vivan con miedo"

Niños en riesgo por crimen organizado en Ecuador ante débil respuesta del Estado Leer más

La noticia de estas detenciones ha generado reacciones entre las familias de estudiantes, que lamentan que los chicos deban estudiar rodeados "de tantos riesgos". Katthy Loayza, madre de dos alumnos de un colegio fiscal del norte de la ciudad, expresó su preocupación. “Me alegro que los hayan agarrado, me alegro de verdad. Sin embargo, me asusta que, pese a todas las advertencias y personal de seguridad que se ve en los alrededores de los planteles, los microtraficantes sigan acechando a los estudiantes. No es justo y da miedo”, alegó.

(Le puede interesar leer: Inicio de clases: Unos 500 agentes de ATM gestionaron el tránsito afuera de planteles)

La situación, como lo ha venido publicando EXPRESO, se enmarca en un contexto nacional alarmante. En lo que va de 2024, Ecuador ha registrado 403 muertes violentas de menores de entre 1 y 17 años, un aumento del 15 % respecto a 2023, según datos del Ministerio del Interior. Expertos alertan que los grupos delictivos organizados han incrementado el reclutamiento de niños y adolescentes, incluso en entornos escolares y familiares.

Violencia escolar en aumento: entre balaceras y secuestros



El 14 de mayo, una balacera en el sector Nueva Esperanza dejó dos muertos y obligó a suspender clases en una unidad educativa cercana. Dos semanas antes, tres docentes fueron secuestrados en la zona de Nueva Prosperina, evidenciando cómo la violencia ha traspasado los límites escolares.

Andrea (nombre protegido por razones de seguridad), madre de tres niños que estudian en Voluntad de Dios, en el sector Monte Sinaí en Guayaquil, relató a EXPRESO cómo vive esta situación. “Diariamente enfrentamos robos, secuestros y ataques en el camino a la escuela y dentro del barrio. El plantel no tiene cerramiento completo, y los policías asignados solo aparecen esporádicamente”, cuenta. Recuerda que un estudiante fue secuestrado dentro del plantel. Pese a las denuncias, afirma, no ha recibido apoyo real por parte del Ministerio de Educación.

Educación asegura que ningún niño quedará sin estudiar por falta de cédula Leer más

“La comunidad ha tenido que organizarse sola. Nosotros costeamos las mejoras del plantel; no hay respuesta oficial. Las charlas preventivas no bastan”, añade.

Expertos piden acción conjunta y reformas urgentes



El psicólogo infantil Samuel Merlano advierte que la violencia no solo pone en riesgo la vida de los estudiantes, sino que afecta directamente su desarrollo. “El estrés constante en los niños afecta su aprendizaje y su salud emocional. Necesitamos una respuesta conjunta entre escuelas, familias, organismos de seguridad y comunidad para contener esta crisis”, sostiene.

(Le puede interesar leer: La mascarilla volvió a ser parte del uniforme en Guayaquil)

Jairo Mancero, exmayor del Ejército y especialista en seguridad, considera que las políticas actuales son insuficientes. “No permiten reaccionar con rapidez ante amenazas reales dentro de los planteles”, advierte. Propone que se revise la edad de imputabilidad penal a partir de los 16 años para casos graves y que se fortalezca la intervención policial en zonas escolares de alto riesgo.

Mancero también sugiere replicar modelos internacionales como los aplicados en Estados Unidos, donde la coordinación entre autoridades educativas y cuerpos de seguridad permite actuar con rapidez ante cualquier alerta.

Medidas complementarias de SEGURA EP



Además de los operativos escolares, SEGURA EP informó sobre otras acciones desarrolladas durante la semana en Guayaquil

Recuperación de cinco vehículos robados o vinculados a delitos. Con estos, ya son 206 vehículos interceptados en 2025 y 837 desde mayo de 2023.

Procesamiento de 942 alertas de videovigilancia, que permitieron prevenir 124 delitos en distintos sectores.

Atención de 96 incidentes climáticos y 37 casos prehospitalarios.

Ejecución de 889 operativos de control por parte del Cuerpo de Agentes de Control Municipal.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!