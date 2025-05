Educación asegura que ningún niño quedará sin estudiar por falta de cédula

En medio de una crisis de acceso a documentos de identidad que afecta a miles de ecuatorianos, especialmente en Guayaquil, el Ministerio de Educación ratificó que ningún niño o adolescente será excluido del sistema educativo por no tener su cédula.

La respuesta llega luego de que madres y padres denunciaron —con indignación— no haber podido matricular a sus hijos para el nuevo año lectivo por no contar con este documento básico. Aunque el Registro Civil sostiene que todo "opera con normalidad", las familias siguen enfrentando demoras, largas esperas y, en muchos casos, una absoluta falta de respuesta.

Educación garantiza el ingreso, incluso sin documentos

Mediante un comunicado enviado a EXPRESO, el Ministerio de Educación recordó que la normativa vigente garantiza el acceso universal al Sistema Educativo Nacional sin discriminación alguna, incluso para estudiantes sin documentos de identificación o expediente estudiantil.

Según el artículo 173 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RGLOEI), el Estado debe permitir la matrícula mediante la asignación de un código único de identificación y la realización de un examen de ubicación, sin exigir documentos como la cédula.

“La matrícula se puede realizar en línea, con número de cédula, número de pasaporte o sin documento alguno. Esto rige especialmente en instituciones fiscales”, reiteró la entidad.

En el caso de establecimientos particulares, estos podrán solicitar la cédula, pero no pueden impedir el acceso al sistema educativo, en concordancia con lo establecido en el artículo 173.

El Ministerio también hace un llamado a denunciar cualquier incumplimiento de esta normativa a través de sus canales oficiales.

¿Qué deben hacer los padres?

Para matricular a sus hijos, los padres pueden ingresar al portal oficial juntos.educacion.gob.ec, donde está habilitado el aplicativo de matrículas y traslados. El proceso se realiza en línea y está organizado por régimen educativo (Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía).

Si no se dispone de una cédula, el sistema generará un código único de identificación, el cual permitirá continuar con el proceso de matrícula.

El Registro Civil responde, pero no aclara

Ante los reclamos ciudadanos, el Registro Civil respondió inicialmente con un comunicado asegurando que todo opera con normalidad y que los tiempos de entrega se mantienen "dentro de los rangos históricos".

En un segundo comunicado, emitido pasado el mediodía del 13 de mayo, la entidad anunció una medida temporal: se validará el uso de cédulas caducadas y certificados digitales hasta el 23 de junio como una forma de aliviar la presión sobre el sistema y permitir el acceso a servicios, incluidos los educativos.

Entre enero y abril de este año, aseguran haber entregado 837.904 cédulas a nivel nacional, y atribuyen la alta demanda a factores como las elecciones, el inicio de clases, la matrícula universitaria y el acuartelamiento.

🔴ATENCIÓN | El Registro Civil extiende la vigencia de las cédulas caducadas hasta el 23 de junio de 2025. Además, puedes solicitar tu Certificado de Identidad📃.

Esta medida facilita el acceso a trámites públicos y privados.

➡️https://t.co/NXjNVstOs4 pic.twitter.com/FHQFzvhIPy — Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) May 13, 2025

No obstante, no se reconoció oficialmente si existe o no escasez de especies, y no se aclaró por qué hay ciudadanos esperando desde hace meses por sus documentos.

