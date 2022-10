El centro médico Monseñor Eliecer Fiallos, perteneciente a la parroquia El Sagrario de la Arquidiócesis de Guayaquil, cerrará sus puertas a cientos de pacientes que a diario acuden al lugar.

La tarde de este 31 de octubre, cerca de 50 pacientes hicieron un plantón en el sitio para exigir que el centro de salud no sea cerrado. En la manifestación pacífica, además, estuvieron algunos médicos que laboran en el lugar. “No vamos a permitir que se cierre nuestro espacio de trabajo. Nosotros vendremos a trabajar hasta que venga un juez y nos diga lo contrario. La mayoría de personas que atendemos son de la tercera edad y no podemos dejarlas botadas”, dijo la doctora Lorena Crespo, quien anunció que presentaron una acción de protección para que se revierta la decisión.

Juana Ávila, quien trabaja en el sitio, cuenta que el 21 de septiembre recibió, mediante correo electrónico, la “amarga” notificación que trabajaría solo hasta el 31 de octubre. “Cuando el nuevo sacerdote (Francisco Sojos) asumió el cargo, él dijo que no quería hacerse responsable del dispensario y que no aceptaba la dirección, por lo que decidía cerrarlo”, relata la mujer, quien trabaja como enfermera en el sitio hace 32 años.

El centro de salud está en 10 de agosto y Chimborazo CORTESÍA

Ella no está de acuerdo con la decisión, por lo que espera sea analizada por otras autoridades. “No es justo porque hay personas que vivimos de esto y llevamos décadas trabajando aquí. Las autoridades deben enterarse de esto”, reclama la mujer al sostener que no gana ningún sueldo en el consultorio, pero es un espacio para laborar. “Aquí no nos tienen asegurados, ni nos pagan, pero nosotros cobramos un porcentaje de lo que hacemos. Eso me ayuda a subsistir y me lo quieren quitar”, reclamó con una evidente tristeza.

EXPRESO se contactó con el Departamento de Comunicación de la Arquidiócesis de Guayaquil para conocer la situación, pero indicaron que todo depende del padre Sojos, a quien se lo llamó y envió mensajes para conocer su postura, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta.

Los pacientes, enérgicamente, se oponen al cierre del sitio. “Me queda muy cerca, es económico y la atención es muy buena. Nos hacen un daño si cierran este centro de salud. Es injusto lo que quieren hacer”, reclama enérgica Laura Montaño, una adulta mayor que asegura que toda su familia se atiende ahí.