Un tema en las sombras. La donación de órganos es un tabú y una realidad ajena para miles de familias ecuatorianas. Sin embargo, un número nutrido de pacientes depositan sus esperanzas en la “buena voluntad” de las personas para mejorar su calidad de vida. Expectativa que a lo largo de los años se ha ido apagando por la negativa de los ciudadanos a ser donantes.

“Desde los 12 años tuve problemas renales y, como en su momento no me diagnosticaron bien, no sabía que necesitaba un trasplante”, cuenta a EXPRESO Lucía (nombre protegido), de 20 años de edad y oriunda de El Triunfo, provincia de Guayas. Sin embargo, “mi problema empeoró y desde hace cinco años ando en búsqueda de un trasplante de riñón, pero sigo esperando” y “cada día la espera me pesa más”.

Lista de espera Según cifras del Indot, hasta octubre de 2022, hay 1.823 personas esperando por un trasplante de órgano

Ella, al igual que 1.823 pacientes más, está inscrita en la Lista de Espera Única Nacional (LEUN) gestionada por el Instituto de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Indot), a la espera de que sea su turno. Esta institución es la encargada de regular y coordinar los trasplantes en el país. Según Aurora Tutivén Ubilla, exjefa de la Unidad de Trasplantes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se trata de una espera que “puede demorar hasta 10 años”.

La dilación tiene dos motivos: la compatibilidad de los órganos y la escasez de los mismos. En el primer caso, según explica Tutivén, la lista de espera no se desocupa “por palanca, orden de llegada o apellidos”. En su lugar, asegura que los pacientes dependen de la compatibilidad de los órganos. “Hay personas que recién ingresan a la lista y les coincide que los órganos de una persona fallecida son lo más compatibles posible y se procede al trasplante”.

Por otro lado, la escasez de órganos también es un factor a considerar. Según el artículo 29 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, todos los ecuatorianos mayores de edad son donadores de órganos a menos que hayan manifestado lo contrario ante el Registro Civil a través de la renovación de la cédula de identidad, donde se refleja la voluntad de los ciudadanos.

Un ‘espíritu solidario’ que según cifras del Registro Civil ha disminuido un 40 % en los últimos nueve años. En 2012, el 92 % de los ecuatorianos que renovaron su cédula accedieron a ser donadores de órganos. No obstante, hasta el primer semestre de 2021, esta cifra cayó al 55,5 %. El año que más personas aceptaron ser donantes fue 2016 (1’739.512), mientras que el más bajo fue 2021 (207.802 ecuatorianos).

Reducción que se traduce en escasez para el director ejecutivo del Indot, Mauricio Espinel, y que “definitivamente afecta a los que están esperando un trasplante”. Además, señala que es una situación cotidiana. “Hace dos semanas tuvimos cinco potenciales donantes en Guayaquil, pero todos registraban no querer serlo”. Por ello considera que los ciudadanos deben abandonar ciertas creencias y prejuicios alrededor de la donación de órganos.

“Cada donante puede salvar hasta ocho vidas y su tejido se puede utilizar hasta en 20 personas. Inclusive para tener un banco (de órganos y tejidos) y ayudar a más personas”, dice y añade que junto al Ministerio de Salud están trabajando en seis frentes para incentivar la voluntad de ser donantes.

Por su parte, Tutivén hace hincapié en que la falta de medicamentos e insumos en la red pública de salud “está impidiendo un normal flujo de los trasplantes en el Ecuador”. Esto debido a que complica el tratamiento del órgano en el nuevo cuerpo, lo que provoca que el organismo lo rechace.

Pese a todas estas dificultades, según el informe de rendición de cuentas del Indot de 2021, entre 2012 y 2018 la tasa de donantes y trasplantes por millón de habitantes creció, pero sufrieron una caída “casi a 0” en 2020 por la pandemia y la creencia de que la COVID afectaba los órganos. Esto, según explica Espinel, se debe a que aún hay donantes, pero ante la negativa de los ciudadanos, la compatibilidad se complica.

"NO TENEMOS NI PARA UNA PATINETA"

El director ejecutivo del Instituto de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, Mauricio Espinel, señala que el presupuesto de su institución bordea los $ 1’300.000 y que $ 1’200.000 “son para el salario del personal”.

Al no tener recursos para reinvertir en la institución, Espinel señala que están haciendo convenios con organizaciones extranjeras, la Policía Nacional, el ECU-911, la Cruz Roja, entre otros, para poder tener operatividad para los trasplantes.

PANORAMA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Donantes

Cifras del Indot señalan que más del 99 % de donaciones de órganos se hacen con cuerpos de personas fallecidas.

Lista de espera

Hasta octubre de 2022, el Indot registra 1.823 pacientes en espera. Además, se han realizado 448 trasplantes.

Trámite

Según la Ley de Donación de Órganos, todos los ecuatorianos son donantes hasta que expresen lo contrario.

Alcance

Cada donante puede ayudar a ocho personas y con sus tejidos incluso beneficiar a 20 pacientes más.