Concierto sinfónico en el cementerio de Guayaquil tuvo masiva acogida
"Sonidos del más allá" se denominó la actividad gratuita que organizó la Junta de Beneficencia de Guayaquil
En un ambiente atípico, entre tumbas y mausoleos famosos, más de mil personas disfrutaron, el sábado 25 de octubre, de un concierto sinfónico que, desde el escenario mismo, la puerta 3 del Cementerio General de Guayaquil, generaba expectativa.
“Sonidos del más allá” se denominó el evento, organizado por la Junta de Beneficencia, en donde brilló la Orquesta del Conservatorio Nicolo Paganini.
El paso por en medio de las 30 palmeras que se yerguen enormes y frondosas entre ambos lados del camino, que conduce hacia los mausoleos, fue adornado con una alfombra roja por donde pasaba el público.
El mausoleo al expresidente Vicente Rocafuerte, servía de base a la orquesta. La estatua que yace en el lugar sobresalía sobre la pantalla colocada para mostrar imágenes de películas mientras sonaba la música.
Estas películas se recordaron
El público sobrepasó la cantidad de sillas colocadas y debió acomodarse entre escaleras, tumbas y mausoleos para apreciar el espectáculo.
La música escogida: aquellas que se tornaron en clásicos del cine. Sonaron las tonadas de Tiburón, El joven manos de tijera, Psicosis, Beetlejuice, Los Cazafantasmas, Los Addams, Batman y la Guerra de las Galaxias.
Llegada la noche resonaron los aplausos de un público entusiasta, que vivió con intensidad y respeto este concierto.
