Escasez. El docente jubilado Federico Avilés muestra la receta que le entregaron para sus ojos. Debía comprar las dos medicinas, porque en el HTMC le indicaron que ahí no tenían.

Desde hace año y medio el profesor Federico Avilés buscaba atención en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para seguir un tratamiento trimestral, por la aparición de cataratas; pero desde ese tiempo no ha logrado conseguir una cita con el especialista.

IESS comprará medicina para abastecer a las farmacias en un 80 % Leer más

El pasado 10 de noviembre se vio en la necesidad de ingresar por el área de emergencias del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), en Guayaquil, luego de lo cual surgió otro desasosiego: las medicinas que le recetaron debían salir de su bolsillo. “El doctor me dijo que tengo que comprar porque no hay medicamentos”, aseguró el docente, quien luego de 35 años de aportaciones como profesor de primaria en el cantón Balzar, provincia del Guayas, lo que espera es una buena atención médica (de la que no se queja), pero además con el especialista adecuado y la entrega de medicinas.

Una expectativa que tienen cientos de afiliados, sobre todo jubilados, que se ven obligados a costear las recetas para calmar sus dolencias, como Gladys Cruz, quien acudió ese mismo jueves a una cita médica en el HTMC, y de las quince pastillas que le recetaron solo le dieron cinco.Las demás debía comprarlas. Era paracetamol, que en tiempos de pandemia de COVID-19 se entregaban sin restricción alguna.

La cifra 338

millones

de dólares ha cancelado el Gobierno de la deuda que mantiene con el IESS.

Es la queja habitual que se escucha de cientos de afiliados que acuden a los hospitales del IESS, que esperan una solución definitiva;así como la deuda millonaria que mantiene la entidad con los prestadores externos, a quienes les ha pagado más de 355 millones de dólares, de enero a septiembre de 2022.

El IESS no garantiza el funcionamiento de la entrega de medicinas a fin de mes Leer más

Conocedores de la problemática hacen un análisis de la situación que atraviesa no solo el Teodoro Maldonado Carbo, sino también el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, los más emblemáticos en Guayaquil y Quito, respectivamente, de donde salta la idea de una concesión administrativa como alternativa para salir de esa situación.

A medias. Gladys Cruz debió comprar parte de los fármacos (paracetamol) que le prescribieron en el hospital para sus dolencias. Miguel Canales Leon

“Este es un tema que se ha discutido mucho durante mucho tiempo y es algo que lo he planteado en diferentes instancias, desde gobiernos pasados”, sostiene Raúl Alcívar González, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador.

“Necesito mensualmente más de $ 2 mil para mis medicinas” Leer más

Él aclara que la concesión de la administración no significa una privatización. Lo hace ante “la resistencia de ciertos actores políticos o gremiales que confunden o tergiversan que la concesión es privatizar el hospital o lo que fuese en la parte pública. El planteamiento de concesión es concesionar la administración, y para eso estoy cien por ciento de acuerdo, sobre todo en un hospital de la categoría que es el Teodoro Maldonado”. Apunta esa sugerencia a hospitales grandes y problemáticos como lo son el HTMC y Los Ceibos, en Guayaquil, pero sobre todo del IESS, inclusive con una licitación internacional, para darle total transparencia y evitar conflictos de intereses con operadores hospitalarios ecuatorianos.

La adquisición de fármacos, liada en mesas sin voluntad Leer más

Para el exministro de Salud, Francisco Andino, el problema del IESS es estructural, no territorial ni local de una institución. “Si hay que tratar los problemas, hay que hacerlo desde el punto de vista estructural, de una reforma profunda del IESS, la renovación que debe darse de forma inmediata del Consejo Directivo y obviamente ir rompiendo toda esa extremada burocracia centralista que tiene que ver precisamente con la resolución 535, que la generó Richard Espinosa en el año 2016; y obviamente, una gran cantidad de normativas que la gente del Seguro cree que están por encima de la ley. Definitivamente se necesita una nueva construcción de la institución, mas no tiene que ver puntualmente con el Teodoro Maldonado Carbo”, reitera Andino.

Las soluciones no solo están en manos privadas. Concesionar una institución es precisamente cambiar los flagelos de una administración que es factible frente a otra condición. Francisco Andino,

exministro de Salud

Esa debacle administrativa no permite tener oportunamente los medicamentos, los insumos y consecuentemente se presta a lo que se ha visto a lo largo de estos años: muchos actos de corrupción... Raúl Alcívar González,

Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador

De allí que puntualiza que las soluciones no solo están en manos privadas. “Concesionar una institución es precisamente cambiar los flagelos de una administración que es factible frente a otra condición de una institución independiente y que puede darse en una administración diferencial, siempre y cuando se quiera hacerlo”.

Reclamos publicados por este Diario reciben respuesta del Teodoro Maldonado Leer más

Este Diario buscó también la opinión de Allan Hacay, director de Gestión de Riesgos del Municipio de Guayaquil, pero desde la sala de prensa del Cabildo se indicó que el tema no es de competencia municipal.

Y para buscar una salida a esa crisis, el pasado 9 de noviembre autoridades del IESS participaron en la tercera mesa de trabajo, dentro de la cual se planteó la revisión de los planes médico-funcionales para la optimización y dotación de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura de cinco hospitales: Quito Sur y Carlos Andrade Marín, en la capital; Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil; y José Carrasco Arteaga, en Cuenca.

La mesa técnica de planificación y financiera destacó la disponibilidad presupuestaria de las unidades y el rubro que no se ha ejecutado, para esclarecer la gestión e incentivar a las unidades a usarlo. Algo que se revisará de forma puntual en las 101 unidades médicas del Seguro Social, indicó la entidad.

Los pacientes con trasplantes dicen que no reciben ni medicinas ni dispositivos Leer más

Mientras se buscan soluciones a la entrega de medicamentos como corresponde, la Fiscalía General del Estado avanza con procesos legales a personas vinculadas al Teodoro Maldonado. Desde el 2020, el fiscal César Suárez, de la Unidad de Administración Pública, investiga a unas 60 personas vinculadas al HTMC por el presunto delito de peculado, por la adquisición de insumos, lo que incluye medicinas. De las tres instrucciones fiscales que ha iniciado por esos casos, una va camino a tribunal penal para el juzgamiento de 22 personas, entre ellas exfuncionarios.