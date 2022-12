Las redes sociales se llenaron de comentarios tras el incidente que protagonizó Gustavo Zúñiga, presidente del directorio de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) y director de otras unidades municipales. Todos hablaban del tema. En las calles, los comentarios tampoco faltaron; sin embargo, los miembros del Concejo Municipal de Guayaquil poco y nada han dicho respecto al hecho.

Gustavo Zúñiga: “Como funcionario público acepto mi error” Leer más

Entre la tarde y noche del pasado 13 de diciembre, en redes sociales se viralizó un video de un presunto choque que había ocurrido en la avenida del Bombero en Los Ceibos. En primer plano aparece Zúñiga, también director municipal de Mercados; quien entre gritos e insultos se lo ve empujando con su carro al conductor afectado. Este, según denuncia en el video, le reclama que le impactó por detrás su vehículo por “no haberse movido”.

Pero, pese al video que circuló, el funcionario municipal aseguró a EXPRESO que él no chocó ningún vehículo. “Que me demuestre que yo le choqué el carro. No hay huella ni en mi carro ni en el de él”, dijo en una entrevista a este Diario, en la que admitió que “como funcionario público acepta su error”.

Ante lo ocurrido, EXPRESO solicitó la postura de los 15 concejales de Guayaquil. ¿Qué se hará al respecto? ¿Pedirán la destitución de Zúñiga? ¿Se pedirá algún tipo de sanción para él o los agentes de la ATM, que nada hicieron en el sitio?, fueron las interrogantes que se plantearon, pero solo se obtuvo la respuesta de cuatro de ellos.

Lídice Aldás y Terry Álvarez, ambos de Revolución Ciudadana, coincidieron que no puede quedar en la impunidad esta situación y que Zúñiga tiene “antecedentes”. Como director de Mercados, el funcionario registra en la página web de la Función Judicial once causas, entre 2008 y 2020; 9 de ellas son acciones de protección, de las que terminaron algunas archivadas por desistimiento u abandono. Ayer, se registró una décima demanda en su contra y otros directores municipales.

Con gritos e insultos, Gustavo Zúñiga hace oídos sordos al reclamo de un ciudadano Leer más

Álvarez señaló que, con su compañera de bancada “estamos elaborando un documento de pedido de investigación y esperamos se sancione a los responsables de este atropello a la ciudadanía, que es el caso del señor Zúñiga, quien además tiene denuncias verbales por parte de comerciantes minoristas. Ellos han manifestado recibir desagravios, insultos y una actitud violenta por parte de este director municipal”, respondió Álvarez, quien pidió se aplique una sanción ejemplar.

No podemos permitir maltratar a la ciudadanía (sobre Zúñiga) La ATM también debe dar explicaciones sobre el proceder del agente de tránsito.

Terry Álvarez

​Revolución Ciudadana

“La señora alcaldesa debe tomar cartas en el asunto y sancionar ejemplarmente estos actos de prepotencia, sobretodo de un funcionario que precisamente es el presidente del Directorio para la Seguridad Ciudadana, y director del departamento de Mercados, Aseo de Calles”, añadió.

Mayra Montaño: “Estoy muy preocupada como ciudadana por la imagen del Concejo y del Municipio” Leer más

Aldás respaldó a su compañero y mostró su desacuerdo ante esta clase de acciones. “Como ciudadana común no estoy para nada de acuerdo. Si alguien comete una acción equivocada debe responder. El hecho que seamos autoridades no significa que podamos eludir las responsabilidades que tenemos”, opinó. Considera que faltó reacción por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. “No me parece que el agente de la ATM no haga nada, sino que sea el policía que lo terminó haciendo. Si hay un agente de ATM él debe de resolver”, cuestionó.

Vamos a pedir a la alcaldesa que nos entregue un informe sobre lo que sucedió. El hecho de ser autoridades no significa que podamos eludir responsabilidades. Lídice Aldás

​Revolución Ciudadana

Mayra Montaño, concejal por el Partido Social Cristiano, también apuntó a Viteri como responsable de una posible sanción. “La máxima autoridad administrativa del Municipio de Guayaquil es la doctora Cinthya Viteri, la cual, sin duda alguna debe estar pendiente de lo acontecido y tendrá que tomar las acciones que la ley le faculta. En caso, de no haber respuesta tendremos como Concejo Cantonal solicitar a la alcaldesa se proceda a abrir una investigación sobre las actuaciones de los funcionarios, presumiblemente involucrados y registradas en los videos en referencia”, respondió.

El lío de los radares capta el silencio solapador del poder Leer más

Laura Arteaga tampoco opinó al respecto. Aunque inicialmente envió un mensaje, dijo que se le “escapó” al intentar borrarlo, pero que era algo que circulaba en redes. “Realmente yo no puedo dar un criterio sobre el caso, el Concejo es el que decide”, concluyó.

Los otros nueve concejales tampoco respondieron a los mensajes y correos enviados por este Diario. “Deberían responder todos y decir su criterio. No creo que nadie apoye una acción tan déspota y humillante de un funcionario. Qué lástima que prefieren hacerse de la vista gorda y no responder”, opinó la ciudadana Susana Mantuano.

Hasta ahora, tampoco existe algún pronunciamiento oficial por parte de la alcaldesa Viteri.