El director municipal y presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), Gustavo Zúñiga, llegó a EXPRESO para dar su versión del accidente de tránsito en el que se lo involucra, sucedido en Los Ceibos. Con teléfono en mano muestra videos del siniestro y recalca que no tiene nada que ver en este suceso, pero remarca que la ley debe de ser para todos y reconoce que cometió un error, como funcionario.

Zúñiga calla ante la denuncia de agravio a un ciudadano Leer más

¿Por qué tuvo esa reacción?

Él (otro conductor) venía ‘jorobando’ la vida, vino acá y reclamó, en lugar de coger su carro y ponerse atrás de otro, para no estorbar el tránsito. Yo no tengo ninguna intervención y comienza a vejar. Estoy en mi carro sentado y le pido que se retire para salir a la izquierda, liberarme y avanzar. Si usted no tiene nada que ver en esto, sale de ahí. (Durante la respuesta, Zúñiga reproduce desde su celular un video en el que se observa a los vehículos en la avenida del Bombero).

Su reacción incluyó insultos y, al momento en que se viralizó en redes sociales, la ciudadanía lo cuestionó, teniendo en cuenta que es funcionario público y representante de Guayaquil.

Primero, póngase en mi lugar. No le digo que no hay un error, pero póngase en mi lugar. Yo estoy sentado y no tengo nada que ver, estoy retenido por un señor que me deja bloqueado y se manda a cambiar, que no procede de acuerdo con la ley. Vamos juzgando a todo el mundo, pero vamos haciéndolo en el camino de la ley, porque tener la ley solo para el que se queja no es correcto. La ley aplica para el que no es y para el que es funcionario público. ¿Cómo reaccionaría usted? No está bien que yo lo haya hecho, ¿pero cómo reaccionaría al ver a un individuo que viene a imputarlo de algo que usted no ha hecho y que lo tiene retenido? Al imputarme y al verme que me tenía con un celular (dije) sí, carajo, retírate. Eso fue todo, ese fue mi error.

Entrevista. Zúñiga muestra videos al equipo de EXPRESO. Freddy Rodriguez

¿Acepta que hubo un error?

Como funcionario público, pero debe reconocer también que el hombre empezó la agresión primero, reteniéndome y después dejándome con todos estos hechos e imputándome que yo le he chocado el carro. Que me demuestre que yo le choqué el carro. No hay huella ni en mi carro ni en el de él. Los videos claramente demuestran que el señor bloqueó mi salida y llamó a policías para que me retengan. ¿Usted qué sentiría en ese momento? Indignación.

Entonces asegura que usted nunca impactó el otro vehículo.

Yo no lo he impactado.

Pero sí lo hizo el carro de sus trabajadores.

De mis trabajadores no, es de la seguridad que me asigna la Corporación para la Seguridad Ciudadana. El carro blanco pertenece a la Corporación, en el carro andan dos exoficiales de la Policía y un conductor, ellos sí se rozaron con la camioneta, conmigo no es el roce.

Con gritos e insultos, Gustavo Zúñiga hace oídos sordos al reclamo de un ciudadano Leer más

¿Y ya se determinó alguna sanción o hubo acuerdos?

Fue un accidente y allá el jefe del área laboral establecerá la sanción, supongo. El acuerdo se estableció entre ellos.

En el video también se lo ve que no está usando el cinturón de seguridad. Esto es una contravención de tránsito.

Yo cargaba el cinturón, intenté bajarme, pero preferí no hacerlo. “¿Para qué meterme?”, me dije y me volví a guardar. Estaba más pendiente de ver al niñito que jugaba y brincaba allá adelante.

El señor vino personalmente y me pidió disculpas, me dio la mano y le extendí mi mano. Cruzamos teléfonos

Gustavo Zúñiga

Tras conocer este suceso, ¿la alcaldesa se ha comunicado con usted o usted lo ha hecho?

No he conversado con la alcaldesa. Ya conversaremos sobre el tema y le daré las explicaciones del caso, como se las pretendo dar a los detractores que tengo en estas benditas redes, que sin conocer prejuzgan.

Haciendo un paréntesis al respecto, a usted se lo conoce como el presidente del directorio de la CSCG, pero su nombre no figura en el listado de Transparencia de la entidad. ¿Por qué?

No entiendo, primera vez que tengo noticia. Soy presidente del directorio, no soy ejecutivo de la Corporación, yo no manejo valores.

A las conclusiones que llegaron es que el niño no tenía nada y que los conductores llegaron a un acuerdo y que yo no lo sé. Gustavo Zúñiga

¿No recibe un sueldo de la Corporación?

No, no recibo sueldo, ningún beneficio monetario.

Pero sí transporte, como en este caso, que se movilizaba en la camioneta que es de la CSCG.

Bueno, sí, algo tiene que darme la Corporación. (Me dan) Transporte por mi seguridad. He sido fundador y creador de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, pero nunca he recibido un sueldo. La Corporación también me brinda la seguridad.