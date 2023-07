No se considera ‘correísta’, prefiere llamarse ‘Rafael correísta’; sin embargo, no está afiliado al partido político porque “no se ha presentado la oportunidad”. Raúl Chávez, quien como edil es además miembro de directorio de la Empresa Pública de Turismo, recibió a EXPRESO en su oficina y se mostró sereno y seguro de sus convicciones, pero con preocupación por lo mucho que se debe trabajar en la ciudad. Al que muchos llaman ‘La mano derecha del alcalde’ llegó al cargo con la idea de ordenar Guayaquil.

¿Por qué dicen que es ‘la mano derecha del alcalde’, de dónde nace esa relación?

A Aquiles lo conozco desde pequeño, fuimos compañeros en la escuela y colegio, de hecho nuestras familias tienen una relación de amistad, nos graduamos juntos. En el camino nos hemos topado a nivel empresarial, en Barcelona, y ahora en lo político.

¿Y cómo funciona esa relación ahora en el Municipio? La política puede llegar a dañar su amistad...

No tengo miedo a que se dañe la amistad. Con Aquiles somos panas, somos amigos, pero la responsabilidad que hoy nos atañe hace que mientras más amistad, mayor responsabilidad. No es que porque somos amigos hay vía libre para hacer lo que se quiera, no existe alcahuetería. La amistad hace que haya mucho más compromiso para trabajar.

Y esa amistad los llevó juntos a la política. ¿Cómo así decidieron postularse y, ambos, por la Revolución Ciudadana?

La visión social siempre nos ha unido. Tenemos el apoyo de Rafael Correa y de todo el equipo en general. De hecho, manejamos una relación directa con el expresidente y cuando vino la propuesta para Aquiles, también llegó la propuesta para mí. Recibimos el llamado el 16 de mayo del 2022, la propuesta fue en conjunto y la aceptamos.

¿Es correísta?

Me considero Rafael correísta, mi relación es directa con él y estoy convencido de que es uno de los mejores presidentes que ha tenido el país

¿Está afiliado al partido?

No estoy afiliado, no ha existido la oportunidad de hacerlo. Mis inicios no son políticos, siempre me he desempeñado en el sector privado. Hoy me pidieron que asuma el reto como concejal y lo he hecho.

Dice que apunta a reordenar la ciudad. ¿Cuál es su hoja de ruta?

Propusimos el reordenamiento territorial de Guayaquil y eso ya se está trabajando y esperamos que ya en agosto se empiece a llevar a cabo. Guayaquil llevaba más de 50 años ordenado de una manera que ya no era viable. Llegó el momento de avanzar hacia el verdadero desarrollo, poder planificar una ciudad de manera organizada.

- ¿Lo hará en esta gestión? Teniendo en cuenta la realidad de la ciudad, ¿serán suficientes 4 años?

Hoy la prioridad es poder volver a ordenar la casa. La hemos encontrado muy desordenada. Tenemos un déficit de más de $ 150 millones. Por la falta de recursos algunas obras están paralizadas. Guayaquil no tiene problema de financiamiento, el gran problema es que en los últimos cuatro años no se ha manejado de manera adecuada.

- Y teniendo en cuenta ese déficit, pese a que señala que no hay problemas de financiamiento, ¿podrá Guayaquil ser una ciudad planificada?

- Sí, sí es posible ordenando las cuentas, armando un equipo de profesionales especializados para su cargo, desvinculando pipones y priorizando la obra y los servicios.

¿Qué es lo que más le preocupa a Raúl Chávez?

La inseguridad, por eso se crea Segura EP. Como Municipio nuestro enfoque es la prevención. Me preocupa el transporte, llevamos años atrasados en referencia a otras ciudades y creo que hay que tomárselo en serio. Hay que tener un plan específico de desarrollo, no solo actividades puntuales de ir tapando baches cuando realmente lo que necesitamos es una hoja de ruta con un desarrollo sostenible.

Pese a que no estamos listos para enfrentar a El Niño, no podemos sacarnos la responsabilidad y estamos trabajando en ello. Raúl Chávez, concejal de Guayaquil

Se viene el fenómeno de El Niño, al menos esa es la alerta. ¿Está Guayaquil preparada para recibirlo?

No, creo que estructuralmente no estamos preparados, pero estamos trabajando en eso. Se ha generado un presupuesto de alrededor de 15 o 20 millones de dólares (no solo del Municipio). Se está trabajando con Emapag en limpieza de canales para que las aguas lluvias circulen sin mayor problema.

- ¿Y qué con las inundaciones? Y es que si solo el aguaje deja a la ciudad bajo el agua... Con El Niño se hundirá. ¿Tienen ya un plan macro?

-Pese a que no estamos listos, no podemos sacarnos la responsabilidad y estamos trabajando para eso. Se ha activado el COE cantonal, hemos tenido reuniones con Emapag, además algunas otras empresas públicas para trabajar en ello. Estamos buscando capacitar a las personas, reubicar a las personas que viven en zonas de riesgos y tomando otra serie de medidas. La prevención debe ser de manera integral y no solo puntual. Lo importante es que hoy en nuestro presupuesto limitado ya existe un monto que lo vamos a comenzar a ejecutar desde mediados de este mes para que no nos agarre de sorpresa.