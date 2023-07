EXPRESO dialoga con la concejal de Guayaquil Ana Chóez sobre cuáles son las acciones que, desde el Concejo, se plantearían para controlar la informalidad. Dice que revisará todos los proyectos aprobados en la mesa.

La informalidad en Guayaquil vuelve a ser noticia. Desde su puesto en el Concejo Cantonal, ¿cómo se puede regular este tema y así evitar más casos de violencia, que se han registrado incluso de ambas partes?

La informalidad es una realidad social que no podemos desconocer; en una ciudad como Guayaquil, cuna de oportunidad, puerto y visión comercial, evidentemente las personas buscan el pan de cada día. Concuerdo que las autoridades locales debemos buscar un nexo para que la regularidad se pueda dar e incrementar las personas económicamente activas y haber mayores aportantes. En ese sentido, pienso que la Alcaldía anterior hizo un gran esfuerzo, con becas, talleres de emprendimiento, certificaciones formales, programas que esta Alcaldía debería continuar. La educación es importante, la vía.

Entonces, hay herramientas, teoría, pero dónde poder desempeñarse. ¿Se quedan en las calles o faltaría la infraestructura donde puedan ser puntos para congregarse, como lo hay en ciudades extranjeras?

Infraestructura hay donde de cierta forma pueden ubicarse. Falta socialización de estos puntos para que ellos sepan dónde ubicarse, desconocen la forma. Falta socialización de estos puntos donde pueden ubicarse a vender sus productos y esto viene de la cultura de la ciudadanía, de querer un mayor orden y progreso.

Pero en el Malecón 2000 vemos aún que vendedores trepan las rejas o camuflan sus productos en mochilas. ¿Cuál es la vía ahora?

Vi el video en redes sociales (sobre el caso de un guardia que agredió a un vendedor) y, sobre la decisión del alcalde, el contrato se puede terminar si la cláusula dice eso. Entiendo que uno puede decir no hay que subsanar porque hemos visto la violencia que han dado estos agentes, pero el contratista tiene su derecho a rebatir y posterior a esos 10 días el contrato puede terminar eso dice la contratación pública formal. Anteriormente la autoridad del Malecón tenía mayor resguardo de seguridad y había control de los informales. Qué pasa, no hay la debida socialización de cómo tienen que manejar los protocolos para que la informalidad no gane más terreno; parte de eso, de la educación y aplicar protocolos pertinentes para que la informalidad no siga tomando las calles y siga habiendo desorden.

¿Quizá ahí faltan quioscos o tendremos que seguir viendo informalidad?

Existen quioscos, pero tiene que haber un protocolo pertinente porque la ciudadanía tiene que trabajar pero tiene que haber orden.

Hablemos ahora sobre la fiscalización. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene Ana Chóez en el Concejo Cantonal?

Dentro de mis atribuciones revisaré todo lo concerniente a temas importantes que se aprueben en el Concejo, sobre todo lo que se maneje en torno a temas económicos porque pueden traer responsabilidad de otro tinte incluso las famosas glosas. Soy muy meticulosa en el tema procedimental. Mi rol de fiscalización, me obliga a ser acuciosa a temas importantes y todo lo que sea de revisión he estado vigilante.

Precisamente, en la administración anterior, la Fiscalía abrió investigaciones y se cuestionó que algunos ediles prefirieron no hablar cuando se los entrevistaba por diversos temas. ¿Cómo hacer para evitar polémica en proyectos municipales y evitar el silencio?

No hay que confundir; investigar no es sentenciar. La investigación está bien porque de cierta forma hay que ver los procedimientos dentro de las contrataciones. En el caso de quienes salían con silencio no va a ser mi caso porque soy representante de la ciudadanía. Por las actuaciones de otros no puedo responder, respondo por las mías. En ese sentido todo procedimiento para mí debe ser verificado y apegado a la legalidad; esta legalidad tiene que cumplirse. Mis actuaciones van a estar en ese rol. Trataré que se cumplan los proyectos que se están realizando y que permanezcan los proyectos que han funcionado de la administración anterior.

¿Ha conversado con el alcalde sobre ese último punto? Hace poco hubo una polémica por el estado de la Casa Rosada...

Hemos estado conversando en la sesiones de Concejo, pero he preferido todavía no acercarme porque está en el horno un proyecto mío personal que es la reforma de participación ciudadana. Cuando llegue le diré a mis colegas concejales y al alcalde.