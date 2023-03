Es economista y actual concejal por el movimiento político Revolución Ciudadana. En los recientes comicios fue reelecto como edil por el distrito urbano 2. Él y otros siete concejales de su movimiento integran el Concejo Cantonal. Son mayoría.

De cara al inicio de una nueva administración, ¿fiscalizará y cuestionará pese a ser de la misma casa política?

Con Aquiles (alcalde electo) lo hemos planteado muy claro. Nosotros somos fiscalizadores. En el momento en que veamos que las cosas no están caminando como tiene que ser, que lo dudo, tendrá que ir nuestra parte, que para eso nos eligió el pueblo: para controlar que el plan del gobierno municipal se cumpla a cabalidad.

La mayoría del Concejo Cantonal se enmudecía cuando EXPRESO interpelaba. ¿Ahora esto cambiará?

En el periodo anterior no teníamos tanta representación, apoyo o direccionalidad para ejercer alguna actividad. Con la administración de Aquiles creo que va a fluir más el trabajo. Cuando decían EXPRESO la gente se asustaba y si no (responden) pone el silencio... Muchas veces es porque dentro de lo que se iba a aprobar no estaba tan claro el asunto. Internamente las direcciones son las que firman convenios y contratos con el aval de la alcaldesa. No tendríamos que ver con firmas de contratos, pero viene el periodismo de investigación y comienza a encontrar cosas que no están coherentes y ahí entramos nosotros para poder decir cómo fue el asunto, si tuvimos participación, viene la Fiscalía, Contraloría...

¿Cómo asegurar que no aparecerán proyectos polémicos que incluso deriven en presuntos delitos?

Eso ha anunciado Aquiles, que está recibiendo la Alcaldía de la manera más transparente, lo va a digitalizar y que el público conozca en qué condiciones recibe el Municipio. A partir de ahí viene una nueva era, una administración de total transparencia. Aquiles, siendo un hombre honorable, inteligente, va a hacer las cosas transparentes y el público sentirá un cambio.

¿Y cuál será su primer proyecto de ordenanza o ruta de trabajo que pondrá en la mesa del futuro Concejo?

Estoy en conversaciones con colectivos sociales, dirigentes sindicales y comerciantes. Estamos viendo la posibilidad de un proyecto de cómo mejorar la situación de comerciantes minoristas, mal llamados comerciantes informales. Otro sector es la entrada de la 8, Casuarina, donde hay 15 o 20 cuadras de negocios, tanto formales como informales, y eso ya es un problema que no ha sido atendido.

¿Y qué se debe hacer?

Reubicar. En ese punto entra un censo para saber con quiénes contamos, cuál es su necesidad, el problema y hacer un proyecto macro masivo.

¿Qué pasará con casos como el de los radares o vallas, pues en este último al Concejo también se lo señaló?

Presenté mis descargos como concejal a la Contraloría. ¿Dónde estuvieron los permisos y procedimientos? Es como construir un edificio.

En el Municipio el caso pasó de tumbo en tumbo, pero no hay responsable. ¿Qué opina?

Se formó un comité de vallas, pero ya tarde, cuando ya se ve que hay un perjuicio. Si el asunto continúa, ya le corresponde a Contraloría y Fiscalía que hagan su trabajo.