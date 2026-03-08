Comienzan a retirar los vehículos atrapados en el edificio Multicomercio

Con grúas se ejecutan tareas para la extracción de los autos, la mañana de este domingo 8 de marzo

Un vehículo atrapado en el edificio Multicomercio fue retirado por grúas la mañana de este domingo 8 de marzo.

A través de grúas y con extremas medidas de seguridad, la mañana de este domingo 8 de marzo comenzó el retiro de los vehículos atrapados entre los escombros del edificio Multicomercio, que resultó afectado por un incendio registrado el miércoles 11 de febrero.

La empresa municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, señalo que "brindó acompañamiento a las personas afectadas" por el incendio del edificio, ubicado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en el sector de la Bahía de Guayaquil.

Personal de esa dependencia municipal coordinó con los afectados para el ingreso "organizado y seguro" en el registro y posterior retiro de los vehículos.

En estas operaciones para extraer los vehículos, participan miembros de la Policía Nacional, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, así como agentes de Control Municipal.

Hasta las 11:00, al menos tres vehículos ya habían sido retirados de los escombros del inmueble y se realizaba el protocolo para entregarlos a sus propietarios.

#Segura EP junto a la Gerencia de Riesgos, brindó acompañamiento a las personas afectadas por el incendio en el edificio Multi Comercio, ubicado en Eloy Alfaro y Brasil, para facilitar el ingreso organizado y seguro en el registro y posterior retiro de los vehículos. pic.twitter.com/ONlo7tzLSP — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 8, 2026

Edificio Multicomercio, con riesgo "extremadamente alto" de colapso

Días atrás, un informe técnico reveló que el riesgo de colapso del edificio Multicomercio es "extremadamente alto", por lo que se advirtió que la estructura no es segura para el ingreso de personas.

Dicho informe, presentado a los propietarios afectados, indica que no es posible determinar el estado real de las columnas y vigas, ya que el acceso al interior del inmueble no es recomendable. Muchas columnas, según el documento, presentan profundos daños, sobre todo sus bases.

En caso de un desplome, el radio de afectación llegaría alcanzar entre 50 y 100 metros, dependiendo del eje sobre el cual ceda la estructura, según el informe.

Actualmente, en la zona se mantiene un perímetro de seguridad que comprende tramos de la calle Eloy Alfaro, entre Febres Cordero y Cuenca. En ese sector, varios negocios no han podido abrir sus puertas durante tres semanas.

Las autoridades han advertido que un movimiento brusco, vibraciones intensas o incluso un sismo podrían propiciar un colapso parcial o total de la edificación.

