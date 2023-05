Colinas de la Alborada clama por operativos ante el aumento de robos

Los habitantes de Colinas de la Alborada, ciudadela aledaña a El Cóndor y Álamos Norte, exigen la visita de la policía a diario. Aseguran que en las últimas dos semanas han escuchado a las víctimas de los robos gritar y uno que otro disparo que, en el silencio de la noche, ahuyenta a todos.

No saben ya qué hacer ni a quién pedir ayuda. Aseguran que hasta las 18:00 se puede circular. Luego de eso, el miedo se apodera de las familias; que denuncian también que se vende drogas.

Raúl Lascano, quien habita en el sector, asegura que su hija fue víctima de un robo hace 4 días. "Llegaba de la universidad a las 19:00. Viajaba con su maleta y utensilios de odontología, que es la carrera que estudia. Lo perdió todo y no es justo. Llegó asustadísima. Vive con miedo en el bus, en las calles de Guayaquil por las que transita y ahora al pie de casa. ¿Es justo vivir así? Es absurdo. No podemos vivir con tanto miedo", se quejó el ciudadano.

Para Marjorie Cedeño, quien habita también en el vecindario, uno de los factores que inciden en esta problemática recae en la escasa iluminación que hay en las calles. "Todo está oscuro, es como estar en tinieblas. Este barrio es bastante comercial, hay tiendas, farmacias, decenas de familias, talleres, iglesias..., y en ningún lugar te sientes tranquilo", se queja.

Frente a esta situación, Cedeño ha cambiado sus rutinas. Antes esperaba a su esposo, que llegaba del trabajo a las 19:00, para salir a caminar cerca de un parque. Ahora, sale a las 7:00 y lo hace por nada más de 20 minutos. "Salir a ejercitarme era la manera de compartir con él, con mis vecinos y de hacer terapia. Tengo 60 y se supone que es lo que debemos de hacer para vivir mejor. Pues aquí nada de eso podemos hacer. Por eso necesitamos cambios: más luz, callejones vivos y con colores y, por supuesto, a la policía rondando en el sitio", sentenció.

@EmergenciasEc @Cupsfire_gye otra vez la delicuencia haciendo de las suyas en Colinas de la Alborada, y como siempre sujetos en motos, placas poco visible y cascos sin la identificación @ATMGuayaquil pic.twitter.com/OWhiV07qIC — Romyhm (@romyhm) April 20, 2023

Desde el mes pasado, las quejas son más frecuentes y públicas en redes como Twitter. En los videos, por ejemplo, se ve a los ciudadanos comiendo algo, comprando en los locales del entorno y, a los pocos minutos, llegan motorizados a quitarles todo.

En el lugar las quejas también se centran en la llegada de 'vacunadores'. Advierten que decenas de negocios, grandes y pequeños, se han convertido en el blanco de los extorsionadores. Aunque hay quienes reconocen sentir temor, hay quienes también han tomado cartas en el asunto.

Han colocado letreros en los postes en donde advierten que a los 'vacunadores' que identifiquen, los lincharán. "No los entregaremos a la policía, la justicia será colectiva. Que no se atrevan a venir. Que no se atrevan a afectarnos porque, de a poco, nos estamos uniendo para perder el miedo y luchar", precisó una residente que pidió que no se publique su identidad.