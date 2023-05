El conductor de un bus, el blanco de un ataque en el cerro del Carmen

La madrugada de este 10 de mayo fue desastrosa para el conductor de un expreso escolar. El hombre fue baleado mientras se encontraba en el sector conocido como La Pampa, en el cerro del Carmen, en el centro-norte de Guayaquil.

El hecho está siendo investigado por agentes policiales, quienes llegaron al sitio luego de ser alertados de lo sucedido. El ciudadano fue llevado a una casa de salud, en el sur de la ciudad, en donde continúa su recuperación.

De acuerdo con información policial preliminar, la víctima tenía un disparo en la pierna izquierda. Aunque no están claras las razones para este ataque, se presume que el conductor habría sido asaltado previo a recibir los disparos.

Una moradora indicó que el hombre había ido a recoger a una trabajadora de una empresa de seguridad, a quien él le brinda el servicio de transporte.

Hasta la publicación de esta nota, los agentes policiales no se habían pronunciado sobre este caso de manera oficial.

La inseguridad trepa con fuerza el olvidado cerro del Carmen https://t.co/Tc6NQ8TfWZ — Martha Torres Moreno (@MarthitaTorresM) February 25, 2023

La ciudadanía sin embargo hace un nuevo llamado a que las autoridades estén más alertas a lo que pasa en las zonas críticas. “Para nadie es un secreto que el cerro del Carmen es peligroso, así como ignorado. La ayuda no llega, lo hemos dicho desde hace al menos cinco años; las obras no llegan, peor la seguridad. Todo está ligado a lo mismo. Ahora fue un expreso escolar, mañana los residentes, los taxis, los turistas. Qué pena vivir así”, se quejó Rafael Merlano, residente.

En febrero pasado, EXPRESO publicó ya en un reportaje sobre el temor que sienten los residente de morir por una bala perdida o un asalto. Allí la inseguridad se siente a plena luz del día y caminar por esas calles empinadas y desiertas, como denunciaron, se ha convertido, muchas veces, en una forma arriesgada de vivir.

El cerro del Carmen, invisible ante los ojos de la Alcaldía https://t.co/jSgDlp6YpJ — Martha Torres Moreno (@MarthitaTorresM) September 30, 2022

Magaly Mendoza, quien tiene un bazar dentro de su vivienda, en este entonces dijo a este Diario que en el lugar, al igual que en otros de la ciudad, hay un repunte de extorsionadores. “Aquí han venido a pedir las llamadas ‘vacunas’ dizque para cuidar el negocio. Pese al miedo que eso conlleva, yo no he dado mi brazo a torcer. Por eso quiero que haya seguridad, para no tener que vivir este tipo de situaciones”, precisó.

A casi tres meses de esa publicación, la comunidad convive con el mismo miedo. Dicen que las rondas policiales son escasas, por lo que piden otro tipo de seguridad. "Vivimos a escasos metros de Puerto Santa Ana, que es uno de los puntos más turísticos de la ciudad. Quisiéramos tenemos al menos el 10 % de la seguridad que tiene el sitio. Acá nos cuidamos solo entre nosotros, pero realmente es insuficiente. Lo que pasó esta madrugada es solo una muestra de lo que vivimos a diario. Siempre hay gritos, mucha violencia. Hay terror. Salir resulta imposible. Y es una pena, porque viven muchos jóvenes que, como el resto, quiere divertirse, salir, caminar, ejercitarse, pasear. Esta zona debería ser idónea para todo eso. Pero lamentablemente no es el caso", se quejó Marcia Toma, quien habita en el lugar y exige a la nueva administración municipal que la regeneración urbanística llegue al lugar para intentar recuperarse.

Los habitantes creen que de tener mejores calles, áreas verdes, miradores bien cuidados, la situación sería otro. "Tenemos una escalinata bonita, pero nadie sube porque hay preocupación y terror a ser una víctima más de los delincuentes", señaló Ana Castañeda, también residente.