La avenida Felipe Pezo, a oscuras desde hace ya tres semanas

La avenida Felipe Pezo Campuzano, que colinda con la décima etapa de la Alborada, permanece a oscuras desde hace tres semanas. La ciudadanía exige a las autoridades pertinentes su reparación, puesto que temen que los robos aumenten.

En la última semana, afirma Lourdes Rendón, tres residentes fueron víctimas de robos en esa arteria.

La zona afectada está entre el primer pasaje 9 NO y la avenida Guillermo Cubillo. Son dos cuadras de esa vía las que están en penumbras. Los negocios allí levantados advierten que ahora cierran sus puertas más temprano.

"Este es un problema que no se da por primera vez, sino que ha sido repetitivo. Sí, en su mayoría, son los mismos chamberos quienes rompen los focos. Pasa como el resto de la ciudad. Y claro, estar reponiendo una y otra vez las luminarias no es lo más lógico, pero para ello urge que se tome otro tipo de medida. Nosotros ahora necesitamos iluminación. Por esa ruta se movilizan quienes van y vienen de los dos centros comerciales del sector, hay 4 barrios afectados directamente: la Alborada, Álamos Norte, El Cóndor y Colinas de la Alborada; puesto que por allí nos movilizamos todos. Por favor, atención", precisó Ulises Carpio, quien habita en Álamos Norte; y a diario toma esa ruta.

En febrero, los usuarios ya denunciaron que la vía estaba a oscuras. Las reparaciones llegaron, pero el problema ha vuelto. Foto tomada de @PrisillaJacome

Josué Espinoza, quien habita en El Cóndor, asegura haber visto la semana anterior dos motos, con dos personas movilizándose en cada una, que circularon en contravía. Del temor casi hasta se choca, se queja. "Como es tan oscuro, pensé que venían directo a robarnos a los vehículos. Yo solo aceleré y me metí por la décima etapa de la Alborada, donde hay una UPC. No sé que habrá pasado. Pero así no podemos estar. Si el temor lo sentimos quienes van en auto, no quiero ni pensar lo que siente el peatón", señaló

Karina Santos, de la décima etapa, corrobora el temor y ha decido ya no salir a caminar. Ella vive en la calle contigua a la Felipe Pezo. A diario caminaba en compañía de su madre, una adulta mayor, pero prefieren ya no salir. "Caminábamos no más de 15 minutos, como una especie de terapia, pero paramos. Así no vamos a salir. De por sí la décima etapa es oscura. Pero con todo el entorno en penumbras, no me voy arriesgar. CNEL, el Municipio, la entidad que sea, debe ayudarnos. Más allá de quien tenga las competencias, urge que nos den atención", señaló.