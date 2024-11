CNT: "No es nada contra Granasa, estos arreglos suelen tomar 15 días"

La empresa Gráficos Nacionales S. A. (Granasa) lleva ya 10 días incomunicada telefónicamente. Pese a la insistencia por parte del personal administrativo de la empresa y del equipo periodístico de EXPRESO por obtener una solución o al menos una respuesta por parte del servidor telefónico, hasta el momento el problema persiste.

La ciudadanía, preocupada por la situación, cataloga como “boicot a la libertad de expresión” la actuación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que no permite que los diarios EXPRESO y Extra, que integran Granasa, puedan atender las denuncias ciudadanas con normalidad.

🔴 Denunciamos que un trabajo inconcluso de @CNT_EC ha dejado a Gráficos Nacionales (EXPRESO y EXTRA) sin comunicación en interna. ¡Exigimos una solución inmediata! — Diario Expreso (@Expresoec) November 11, 2024

La entrevista con Juan Alfredo Gonzaga, gerente regional de CNT

La ciudadanía cataloga el caso de Granasa como un boicot contra la libertad de expresión y ve como sospechosa la actitud por parte de CNT. ¿Por qué se ha dejado a los diarios EXPRESO y Extra tantos días incomunicados en su línea telefónica?

- No es nada contra Granasa. Lo sucedido responde a un robo de cables de cobre en el sector de Urdesa. Esto afecta la telefonía fija y el internet de la zona, que es donde se encuentra el Diario. Se llevaron 350 metros y eso afectó aproximadamente a 180 clientes. Lamentablemente esto pasa mucho en Guayaquil. Nosotros ya hemos hecho la denuncia a la Fiscalía y estamos trabajando para solucionar el problema lo antes posible.

- Hay más empresas afectadas, entonces.

- Sí, está por ejemplo el grupo Berlín, además urbanizaciones como Alta Gracia. La afectación ha sido grande. Repito, son al menos unos 180 clientes y unos 300 servicios. Insisto, este robo de cables afecta no solo a esta zona sino a muchas de Guayaquil. Pedimos a los afectados que denuncien esta clase de hechos para que no sigan ocurriendo. Todos salimos perjudicados.

El personal de CNT lleva varios días realizando trabajos en los exteriores de Granasa FRANCISCO FLORES

- El lunes 11 de noviembre ustedes fueron a realizar trabajos a la sede de este Diario y, lejos de solucionar el daño, terminaron quitando también la comunicación interna entre los edificios de Granasa. ¿Por qué ocurrió eso?

- Nosotros revisamos todo el cableado y nos percatamos de que había unos cables que no pertenecían a CNT, por lo que procedimos a cortarlos. Luego de eso nos indicaron que eran de Granasa y fueron reconectados, pero esos cables deben estar regularizados y no lo están. Luego de eso, continuamos con el arreglo principal.

- Ya han pasado 10 días y el problema se mantiene. ¿Por qué se han tardado tanto en dar solución y reparar los daños? ¿Es negligencia?

- No, no se trata de negligencia. Hemos tratado de buscar solución de inmediato. Apenas se notificó el problema (4 de noviembre) empezamos a trabajar, pero esta clase de reparaciones suelen tardar 15 días. Nosotros estamos tratando de hacerlo incluso antes. Sé que tantos días sin el servicio parece que es mucho, pero por la clase de labor que se hace, es lo contrario. No es un trabajo sencillo.

Se robaron 350 metros de cable de cobre. Se está reemplazando todo por fibra óptica. Estos robos afectan a todos y deben denunciarse. Juan Alfredo Gonzaga representante de CNT

- ¿Por qué tarda tanto el arreglo? ¿Qué es exactamente lo que se está haciendo para resolverlo?

- Los 350 metros de cobre que se robaron están siendo reemplazados con fibra óptica para que esto no vuelva a ocurrir. El proceso es complejo porque se está haciendo una migración. Esto representa económicamente mucho para nosotros, pero es necesario hacerlo. Creemos que hoy (ayer 13 de noviembre) ya estará resuelto y se restablecerán la telefonía y el internet, y los clientes tendrán una mejor experiencia.

- Granasa ha consultado en varias ocasiones a CNT qué trabajos se realizan y apenas hubo un comunicado, pero con poca información relevante. ¿Por qué no ha habido una respuesta formal por parte de CNT respecto a los trabajos que dicen ejecutar?

- Eso es algo que tenemos que corregir. Pensé que sí había la comunicación como tal, me sorprende este caso particular porque se supone que hay correos enviados y recibidos con el cliente. Además, cada uno tiene un analista asignado. Me sorprende eso.

