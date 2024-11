Granasa lleva más 7 días sin línea telefónica y sin solución por parte de CNT

El problema que inició el pasado lunes 4 de noviembre sigue sin resolverse. Los edificios de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) llevan ya 8 días incomunicados y todavía no hay una respuesta formal por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

“Al parecer por robos de los cables de cobre, no funciona nuestra línea telefónica y no hemos podido recibir llamadas externas. Nosotros lo denunciamos de inmediato lo que pasaba a CNT y recién el fin de semana pasado vinieron a atendernos, pero lejos de ayudarnos nos complicaron más”, comentó un representante de Granasa, que explicó que la visita de los técnicos de CNT provocó que la comunicación telefónica interna también se vea afectada.

“Ellos cortaron un cable y no podíamos comunicarnos entre departamentos. Luego vinieron a reparar eso al siguiente día, pero el problema principal de la comunicación externa se mantiene”, detalló Granasa.

Los lectores se han visto afectados por el problema

Este problema de comunicación telefónica también ha afectado a EXPRESO y EXTRA, quienes se encuentran parcialmente incomunicados. Los lectores, según han alertado a los canales oficiales digitales de este Diario, no pueden contactarse vía telefónica.

“Tenía una denuncia que hacer y llamé todo el día a los números, pero sonó y sonó. Suena como si estuviera desconectado. Después tuve que escribir por redes sociales para tener respuesta y ahí me explicaron que no funcionan los teléfonos y me atendieron por esa vía”, comentó Cecilia Andrade, suscriptora de EXPRESO, quien considera que esto es un perjuicio para la ciudadanía. “Dejan a medios de comunicación incomunicados, eso no está bien y es bastante curioso. Deberían trabajar con más celeridad. ¿Por qué han pasado ya varios días en que no les resuelven el problema? Esto es raro, por no decir otra cosa. Que CNT aclare que está pasando”, resaltó.

Los medios de comunicación solicitaron no solo una pronta solución al problema, sino el detalle de lo que se está haciendo para solucionar el problema. Y aunque a esta Redacción no llegó una respuesta, a través de sus canales oficiales virtuales, CNT indicó el pasado lunes que se hizo la reconexión del cableado que impedía la comunicación interna; pero no se refirió al otro daño ni a qué se está haciendo para solucionarlo.

Estimados @Expresoec,



Se procedió con la reconexión de los cables. Hacemos un llamado al uso adecuado de los bienes del Estado.

Más detalles:⬇️ pic.twitter.com/Q20Hlr9oWD — CNT INFORMA (@CNTinforma) November 11, 2024

“Por uno de los trabajadores de CNT que vinieron hacer el lunes la reconexión nos enteramos de que iban a colocar fibra óptica en lugar de los cables de cobre que se robaron, pero nada de lo que se dijo es formal, ni oficial. Por eso exigimos saber qué está pasando, ya llevamos muchos días en esto y no tenemos respuesta, pese a que hemos insistido y enviado correos”, comentó el representante de Granasa.

EXPRESO también buscó una respuesta por parte del departamento de comunicación de CNT. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

