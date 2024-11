Cierre total de la avenida Barcelona este 14 de noviembre: conozca los motivos

La medida, aunque socializada en las últimas 48 horas, a decir de la ATM, no la conocen todos. Este 14 de noviembre, la avenida Barcelona permanecerá cerrada por 15 horas debido al partido que por las eliminatorias entre Ecuador y Bolivia se llevará a cabo en el estadio Monumental.

"Debido al partido por eliminatorias entre Ecuador y Bolivia, este 14 de noviembre se realizará el cierre total de la avenida Barcelona, en el tramo que va entre las avenidas Rodríguez Bonín y Velasco Ibarra, en horarios de 8:00 a 23:00. La ATM desplegará un contingente de agentes para controlar el tránsito en el estadio y sus alrededores para facilitar así el flujo vehicular", aseguró la entidad; que a través de un tráfico dio a conocer los tramos en los que el paso será peatonal además.

Según se observa en el gráfico adjunto, quienes vayan al estadio podrán desplazarse caminando en el tramo que conecta a la Portete, cerca de Criminalística, con el estadio. No se permitirá la circulación vehicular en los tramos que van desde la Rodríguez Bonín (redondel PJ) hasta el ingreso al barrio San Eduardo (Interagua), en sentido oeste-este; asimismo desde ingreso de este vecindario hasta el ingreso a la Infantería de Marina (ambos sentidos); y desde el ingreso a la Infantería de Marina hasta el distribuidor del tráfico del puente de la 17, en la avenida Velasco Ibarra.

Otras zonas cerradas También permanecerán bloqueados al paso vehicular y peatonal el puente Patria (Gómez Rendón), el puente peatonal Barcelona y el acceso por el túnel San Eduardo.



¿Qué pasa con los residentes del sector?

Según indicó la ATM, como en ocasiones anteriores, solo los residentes tendrán permitido el ingreso desde la avenida Velasco Ibarra, mientras que la avenida Barcelona no estará habilitada para el estacionamiento de vehículos particulares.

Según la entidad, la dirección de Transporte Público ha informado a las operadoras de buses urbanos que deberán modificar temporalmente las rutas durante este 14 de noviembre. Las líneas 140, 122, 120, 107, 49, 37, 9 y 8 circularán por las calles 17, Cuenca, 34, Maldonado, 38 y Portete; y retornarán por Portete, 34, Gómez Rendón y la 17.

Los residentes optarán más por no salir en sus carros

Pese a que habrá mayor facilidad para ingresar a las zonas, los residentes aseguran que este 14 de noviembre se desplazarán en bus o en taxi para evitar el habitual congestionamiento que se arma en estos casos.

"Salir o regresar a casa se torna más que tedioso. En efecto, hay facilidades para que los residentes ingresemos a nuestras calles, sin embargo nos toca lidiar con un congestionamiento peatonal y mucho desorden. Por seguridad, es mejor llegar como el resto caminando. Además que vivo el espíritu de fiesta por la participación de Ecuador", sentenció Miguel Recalde, habitante del sector.

De forma similar piensa Pamela Romero, residente; quien dejará su vehículo en casa y se desplazará en transporte público "pese a la inseguridad que eso conlleva". "Sé que hay más riesgo de que me roben, pero sé también que es un riesgo y no algo que se da a diario. No quiero lidiar con llegar a mi casa entre tanta gente, eso sí que es un relajo. Lo intenté ya antes y fue mi peor error", señaló.

