A través de su cuenta en Twitter, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer el pronóstico del clima para este 15 y 16 de mayo. Este reporte comprende varias ciudades, entre ellas la ciudad de Guayaquil, donde se esperan lluvias y mañanas soleadas.

La falta de un norte y el clima dejan bajo el agua a La Puntilla Leer más

Para este lunes 15 de mayo, se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados, con una mínima de 25 grados. En la mañana se espera un panorama bastante despejado, con altas temperaturas, una mañana soleada, como los últimos días en la ciudad costera. Mientras que para la tarde, se prevé una lluvia ligera y un escenario nublado.

El nivel de radiación ultravioleta, entre las 10:00 y las 16:00, será muy alto, según precisó la entidad. De allí que exhortó a que los usuarios usen bloqueador, paraguas, gafas, gorras y se hidraten lo necesario.

En el Litoral El Inamhi pronostica para el resto del Litorial, lluvias de alta intensidad en las tardes y noches de este 15 y madrugada del 16 de mayo.

El 'delivery' trabajó a medias afectado por la lluvia y calles anegadas Leer más

Para el día siguiente, el martes 16 de mayo, el Puerto Principal tendrá una temperatura similar, asimismo con un máximo de 32 grados centígrados a lo largo del día.

Para los ciudadanos, desde el viernes anterior Guayaquil ha vivido días "extremadamente calientes". "Sumada a la humedad, no hay ventilador ni aire acondicionado que logre aplacar el calor que estamos sintiendo. He muerto de calor este fin de semana. Y con el tráfico que hubo también durante estos días, se ha vuelto invivible caminar o desplazarse por las calles de la ciudad", señaló Napoleón Piedra, habitante de Sauces 7

Durante todo este invierno, imágenes como esta ha sido común ver en las calles de Guayaquil. Archivo

La avenida Felipe Pezo, a oscuras desde hace ya tres semanas Leer más

Nadia Alvarado, quien habita en la autopista Narcisa de Jesús, se quejó de lo mismo. "No he podido dar un paso en la ciudad. Si no estás metido en tu casa, en un carro con aire o en un centro comercial, simplemente te mueres. Por Dios, ¿qué pasa contigo Guayaquil? Nos estás derritiendo. Esto es imposible. La sensación térmica es un horror. El pasado 14 de mayo, en pleno Día de la Madre, la sensación fue de 37 grados, según Google. Que locura es esta", sentenció.

Guayaquil esta a nada de arder en llamas con este calor pic.twitter.com/3phTkAsFON — FernandaUC (@FernandaUbi) May 14, 2023

Increíble el calor que hace en Guayaquil, nada abastece la temperatura tan alta, la sensación térmica y la humedad. Guayaquil es un asador😣. — Daniela (@dm25100) May 11, 2023

¿Daños por los apagones? Esta es la ruta para exponer tu reclamo a CNEL Leer más

La semana anterior, debido a las altas temperaturas registradas y el uso permanente de equipos que logren aplacar el calor, hubo sobrecargas de energía que hicieron que la luz se vaya en sectores como la Kennedy, Urdesa, Sauces y Miraflores.

"Usualmente la demanda de energía en Guayaquil se registra entre 503 MW y 1.080 MW; sin embargo en estos últimos días ha alcanzado cifras récords de hasta 1.126 MW", explicó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) en un comunicado difundido en redes sociales, al explicar el por qué de los cortes.