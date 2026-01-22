Clausuran en Guayaquil un centro de cirugía plástica en el que murió una paciente

En este establecimiento médico, ubicado en el norte de la ciudad, se evidenciaron diversas irregularidades

Personal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada clausuró el establecimiento ubicado en el norte de Guayaquil.

Una mujer falleció durante un procedimiento estético en el interior de un centro especializado en cirugía plástica y reconstructiva ubicada en el norte de Guayaquil. Este hecho se registró el lunes 19 de enero.

Horas después del suceso, personal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) realizó una inspección en las instalaciones del establecimiento para verificar su funcionamiento.

Luego del recorrido, los funcionarios decidieron clausurar el establecimiento al evidenciar diversas irregularidades: como una deficiente gestión de desechos sanitarios; la presencia de guantes y pañales utilizados en el depósito de basura común.

Policías inspeccionaron el establecimiento tras la muerte

Descargas industriales al río Daule siguen sin responsables públicos Leer más

Asimismo, los agentes hallaron medicamentos caducados en el carro de paro del área quirúrgica; así como la refrigeración de muestras de anatomía patológica junto a productos comestibles y medicamentos.

La Acess informó que durante la inspección no se presentaron los documentos habilitantes ni la nómina del personal laboral.

Además, al momento del control, los responsables del establecimiento no se encontraban en el lugar.

Los funcionarios del Acess estuvieron acompañados en el recorrido por agentes de Criminalística y de Medicina Legal.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!