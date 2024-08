La ciudadela Martha de Roldós, sin sin luz la madrugada de este 15 de agosto 

Los habitantes de la ciudadela Martha de Roldós, en Guayaquil, se quedarán sin luz la madrugada de este 15 de agosto. Y aunque las razones de la suspensión de energía, según CNEL, responden a un trabajo preventivo técnico; entre los ciudadanos surge la duda de si el corte no tiene nada que ver con las ya "conocidos apagones".

"Entre la semana pasada y esta, en Guayaquil se han reportado una serie de cortes de luz de los que, en algunos casos, se desconoce qué pasó o los originó. Me parece raro que, otra vez, se lea y se escuche en la calle que la gente se ha quedado sin energía o, peor aún, que se les quemaron ya algunos electrodomésticos. Si esta vez todo responde a un trabajo preventivo, perfecto. Ojalá que no pase de eso", mencionó Pedro Carvajal, habitante de ese vecindario.

¿Por cuánto tiempo se irá el servicio?

Según el comunicado emitido la tarde ese 14 de agosto, en la Martha de Roldós se realizará el reemplazo de redes, lo que causará una suspensión del servicio entre la la 1:00 y las 4:00. Las manzanas afectadas serán las que van desde la 402 a 513, y desde la 104 a la 111.

Tras el anuncio de los trabajos y el corte de energía, las quejas no se hicieron esperar. La mayoría se quejó de los daños que puedan darse en la madrugada.

"¿Desconecto todo? No tengo regulador. ¿Y si se quema la lavadora o la refrigeradora? ¿Y si apago la refri y la suspensión se extiende y se dañan mis alimentos? Esto no debería segur pasando. Todos los días hay un corte por alguna razón, no creo ya en la palabra de CNEL, ni en las razones por la que alega que se dan", sentenció Liliana Solano, residente del barrio.

Días atrás se reportaron ya varios cortes de energía en la ciudad. Carlos Klinger

Una iguana originó un corte de luz en vía a la costa

Este 14 de agosto, CNEL detalló que el corte de energía que se reportó el 12 de agosto pasado en vía a la costa fue causado por una iguana, que además en el área también desencadenó un incendio.

En videos publicados por la entidad, se observa al reptil tendido a un lado de la subestación de Interagua ubicada en el kilómetro 13 de esta arteria. Este animal habría hecho contacto con una línea de transmisión, lo que provocó que uno de los puentes eléctricos se desprendiera de la estructura ubicada. Según la entidad, esto generó la explosión de cinco transformadores a lo largo de esta vía, lo que provocó un cese temporal de la distribución de energía desde el kilómetro 9 hasta el 13 en esa zona. El hecho, además, desencadenó dos incendios forestales por las chispas que se desprendieron desde los transformadores.

El incidente fue resuelto pocas horas después, y se procedió a la sustitución de la red afectada por el pequeño animal.

Este hecho curioso y poco habitual dejó a la comunidad con más dudas que quejas. “¿Cómo un ser vivo tan pequeño causó tanto caos en tan poco tiempo? Ojalá que, con esto, CNEL ahora incluya en sus prácticas el prevenir que ningún animal se acerque a estos puntos”, comentó la ciudadana María Fernanda Rendón.

Asimismo, el ciudadano Camilo Echeverría señaló que, aunque estos casos pueden parecer absurdos y causar risa en un primer momento, son una advertencia para que las entidades de servicios públicos se mantengan vigilantes ante situaciones similares. “En muchas ciudades del mundo es normal que ocurran incidentes como este, pero necesitan encontrar una forma de evitar que animales puedan ingresar y afectar tan fácilmente las subestaciones. Porque pasar sin luz ni agua cada vez que un ave o una iguana choca con un transmisor eléctrico sería un martirio. Tienen que encontrar la manera de proteger estas estructuras”.

