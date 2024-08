Guayaquil sufrió un corte de luz por segundo día consecutivo y el tráfico colapsó

Por segundo día consecutivo y sin previo aviso, se fue la luz en Guayaquil; pero ayer las molestias se replicaron por el tráfico que se generó en las vías.

Cortes de luz en Guayaquil: las quejas llegan de todos los barrios Leer más

Y es si bien CNEL, a través de sus cuentas oficiales, indicó que zonas del norte como la Alborada y Urdesa, además del centro se vieron afectados; desde todos los rincones de la ciudad llegaron las denuncias.

(Le puede interesar leer: La barcaza turca agita dudas que tendrán que ser absueltas)

“El tráfico está colapsado en todo el norte, centro y sur. No hay un semáforo funcionando. CNEL ha dicho que el daño lo tienen solo el norte y centro, pero eso es mentira. En el sur nadie tiene luz. Y las vías son un caos: la 25 de Julio, la Domingo Comín están agobiantes. Han empezado a llegar los agentes de tránsito, pero yo lo que quiero saber es qué provocó la suspensión. ¿Se vienen otra vez los apagones?”, cuestionó el habitante de la Pradera, Juan Cañizares, quien reportó que en el norte, en la avenida Francisco de Orellana, todo estaba igual o peor.

Su esposa se encontraba ahí. “Me dice que lleva estancada ya un buen rato, que no hay ni agentes, que todos se cruzan. Que caos que es Guayaquil. Que irresponsable que es CNEL y el mismo Gobierno en no decir qué está pasando, por qué hay otra vez cortes seguidos, y si esto se va repetir...”, agregó.

¿Qué originó el corte de energía?

¿Otra vez? ¿Hasta cuándo con estos problemas? Deben hacer una purga con esos malos trabajadores, ingenieros, supervisores que no ayudan en nada, una red totalmente abandonada. @TestigoVial

usuario de X

Frente a estos cuestionamientos, CNEL informó, alrededor de las 17:00, que la “desconexión se originó por el arranque de la línea de subtransmisión Cemento, en el kilómetro 13 de la vía a la costa”.

No precisó más detalles ni indicó que el corte que un día antes, el 11 de agosto, se registró en el norte y centro del Puerto Principal estuvo ligado a lo mismo.

(Le puede interesar leer: La Aurora: Indignación y reclamos por inseguridad y corte de luz)

⚠️ GUAYAQUIL



La desconexión se originó por el arranque de la línea de subtransmisión Cemento, en el kilómetro 13 de la vía a la Costa.



El personal técnico de @CNEL_EP ha restablecido el servicio eléctrico en su totalidad. Nuestros equipos se mantendrán en el sitio culminando… https://t.co/fq3Cg9fvPY pic.twitter.com/PWFUPreOBK — CNEL EP (@CNEL_EP) August 12, 2024

La ATM, por su parte, desplegó a su personal en calles como la Orellana, Rodolfo Baquerizo Nazur, Juan Tanca Marengo; las avenidas del Bombero, Barcelona, vía Daule, entre otras; donde los semáforos dejaron de funcionar.

La ciudadanía exige explicaciones "reales"

Usuarios alertan estar sin luz en zonas del norte y centro de Guayaquil Leer más

“Me parece muy raro que dos días seguidos haya cortes esporádicos. Estaré alerta a ver qué pasa. Pero si se viene algo turbio y Ecuador quedará otra vez fregado, que avisen con tiempo para comprarme de una vez el generador eléctrico. Cueste lo que cueste, no dejaré que la crisis me lleve en peso. Trabajaré como sea”, señaló Carlos Román, dueño de una lavandería ubicada en Urdesa.

(Le puede interesar leer: Coca Codo Sinclair cierra compuertas de nuevo: ¿vuelven los apagones?)

“No queremos más palabras ni promesas ridículas, queremos acciones, que esto no se repita. Para cobrar y cortar ahí sí no tienen interrupciones”, dijo Andy Armanza en relación a lo ocurrido.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!