Cortes de luz en Guayaquil: las quejas llegan de todos los barrios

Zonas del norte y del centro de Guayaquil se han vuelto a quedar sin luz este 12 de agosto, según lo confirmó CNEL a través de una alerta en sus canales oficiales en X. Aunque la entidad no ha dicho nada sobre posibles afectaciones en el sur y otras zonas de la ciudad, los usuarios reportan que en ciudadelas como La Saiba, La Pradera y la isla Trinitaria tampoco hay energía eléctrica. "Todo Guayaquil está en este momento sin energía", alegan.

Ministro de Energía: "Se registró el nivel más bajo en 61 años en los embalses" Leer más

"Se reporta una interrupción del servicio eléctrico en Alborada, Garzota, Urdesa, Ceibos, urbanizaciones de vía a la costa y otros sectores del norte de la ciudad. Técnicos se encuentran en territorio para identificar el problema y restablecer el servicio a la brevedad posible", dijo CNEL pasadas las 14:30.

(Le puede interesar leer: Usuarios alertan estar sin luz en zonas del norte y centro de Guayaquil)

⚠️GUAYAQUIL



AHORA | Se reporta una interrupción del servicio eléctrico en Alborada, Garzota, Urdesa, Ceibos, urbanizaciones de vía a la Costa y otros sectores del norte de la ciudad.



Técnicos se encuentran en territorio para identificar el problema y restablecer el servicio a… pic.twitter.com/yQ3gY9KfYb — CNEL EP (@CNEL_EP) August 12, 2024

Mapasingue Oeste, aledaña a a Los Ceibos, es otra zona afedctada. Tenemos en casa a personas de la tercera edad, enfermas, que necesitan de la ventilación. Con semejante sol se están descompensando. Ayuda, urgente. @xortega0257, usuario de X



El corte genera una serie de quejas entre la población, debido a que la tarde del 11 de agosto el norte, aunque otras zonas, se vio afectado por lo mismo. Según los reportes publicados en las redes sociales, las ciudadelas Bellavista, El Paraíso, la Ferroviaria, el barrio del Salado, el Orellana y toda la zona de la avenida Carlos Julio Arosemena y el centro sufrió la interrupción de energía.

Sobre las razones que provocaron la interrupción del servicio, CNEL no dijo nada. Frente a ello la ciudadanía exige qué la entidad explique qué está pasando y qué tipo de daño se ha generado.

Las quejas llegan de todos los sectores de la ciudad

"Otra vez, otra vez sin luz en Guayaquil y CNEL solo dice que arreglará el daño en la brevedad posible. Queremos saber qué está pasando. No nos basta ese mensaje. Más aún, no nos basta con saber que todos los días o pasando uno o dos se están reportando, como hace unos meses, cortes esporádicos. ¿Y si se daña algo? ¿CNEL responderá? Obvio que no, nunca lo hace", señaló Marcos Oyola, habitante de la avenida Barcelona, otra de las afectadas y que no constan en la lista que incluye CNEL.

@servicioscnelep Otra vez sin luz en el sector....calle décima y el oro ... sector la Chala...suroeste de Guayaquil....que sucede ?? Trabajo en casa por el amor de Dios no pueden cortar la luz con excusas...Atender por favor @servicioscnelep — Charlie Campoverde (@CharlieCam47225) August 12, 2024

La barcaza Karpowership llegó a Ecuador 72 horas después de firmar el contrato Leer más

Según los reportes ciudadanos, las ciudadelas Paraíso, Bellavista, Miraflores, la zona de Mapasingue, Garzota, Samanes, las Orquídeas, Vergeles y Guayacanes están también sin luz en este momento y desde hace ya una hora.

"Qué pasa con el Gobierno. ¿La crisis energética se agudizó otra vez? ¿Por qué no son claros nunca? ¿Por qué no dicen qué mismo está pasando con la energía? ¿Se vienen tiempos de apagones o ya estamos viviéndolos? Respondan algo, irresponsables", se quejó Gustavo Ladines, habitante de Miraflores; que el pasado 11 de agosto ya denunció experimentar una serie de molestias cuando la luz se fue sin previo aviso.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!