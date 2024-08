Usuarios alertan estar sin luz en zonas del norte y centro de Guayaquil

Otra vez Guayaquil sin luz, denuncian los habitantes de varias ciudadelas del norte y centro de Guayaquil; que desde las 14:00 han alertado haber sufrido un corte de energía del que no reciben aún explicación.

"Le escribí a CNEL, puse mi queja, llamé a mis vecinos para preguntarles si también estaban sin energía, y pues sí. Mis vecinos, todos respondieron, menos CNEL. A través de las redes sociales solo le dijeron a mi esposo que se contactarían con él para "atender la novedad", pero pasan los minutos y no llega la llamada, tampoco la luz y peor la explicación sobre el origen del corte", se quejó Sandra López, habitante del barrio Orellana, uno de los afectados.

Según los reportes publicados en las redes sociales, las ciudadelas Bellavista, El Paraíso, la Ferroviaria, el barrio del Salado, el Orellana y toda la zona de la avenida Carlos Julio Arosemena ha sufrido la interrupción de energía.

"A mi lo que me molesta, más allá del calor que ahorita siento, es que corra con el riesgo de que se dañen mis electrodomésticos. Y es que dos veces se fue la luz, la primera vez apenas por solo unos minutos", mencinó Patty Ojeda, habitante de Bellavista.

¿Qué explicación da CNEL?

Sobre lo ocurrido, a través de una publicación en X, CNEL aseguró que se reportó una interrupción del servicio eléctrico en sectores del centro y suroeste de la ciudad. "Técnicos de @CNEL_EP se encuentran en el sitio para determinar el daño y restablecer el servicio", precisó. Sin embargo, hasta cerca de las 15:00 las causas no habían sido aún identificadas.

Técnicos de @CNEL_EP se encuentran en el sitio para determinar el daño y restablecer el servicio. pic.twitter.com/wohQGSuYWU — CNEL EP (@CNEL_EP) August 11, 2024

Los ciudadanos, aun si la energía vuelve en los próximos minutos, solicitan conocer qué pasó. "La sombra del apagón que sufrimos meses atrás inmediatamente envuelve mi mente y me preocupo. Tengo negocios. Lo último que quiero es que vuelvan los apagones. La vez anterior, como no tuve generador me tocó cerrar. Fueron semanas de pérdidas económicas", precisó Naomí Castello, residente del barrio del Salado.

