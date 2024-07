Ciudadanía: “En Los Ceibos no hay una sola calle donde no hayan asaltado”

“Están robando mi casa y mis hijos están dentro. Si no va a venir, deme su arma que yo enfrento a los delincuentes”, dijo desesperadamente un padre de familia (identidad protegida) a un policía, luego de enterarse de que cuatro asaltantes se metieron a su domicilio a robar.

El pasado sábado 13 de julio, una familia que reside en Los Ceibos vivió lo que catalogaron como el “peor momento de su vida”. Delincuentes se metieron a la vivienda y se llevaron todo lo que pudieron, mientras dos menores de edad lloraban encerrados en un baño para no ser encontrados.

EXPRESO pudo conversar con el padre de familia, quien aún con la voz nerviosa relató el terror que vivió la noche del sábado. “Estuvimos 20 minutos fuera de casa y la niñera vio por las cámaras cómo se metían los delincuentes. Me avisaron y yo llegué lo más rápido posible con un policía que encontré en la UPC. Se llevaron artículos tecnológicos y otras cosas más. Por lo menos unos 5.000 dólares en pérdidas”, narró el hombre, que respiró un poco al mencionar que al menos no les ocurrió nada a sus hijos.

El caso de este padre se suma al de decenas que se vienen denunciando por redes sociales desde hace varias semanas en Los Ceibos. Renate Schenker, presidenta del comité de esta ciudadela, considera que allí “no hay sitio seguro”, lo que la intranquiliza y le quita la paz. “No podría decir qué zona es más peligrosa. No hay calle en la que no hayan robado. Tenemos mucho miedo y lo que más indigna es que la Policía Nacional no haga nada. Si no pueden ayudar, al menos que nos dejen hacerlo a nosotros”, manifestó la mujer, que reprochó las trabas que tiene Los Ceibos para poder colocar más rejas de seguridad. “Roban a diario y no lo permiten (poner enrejados) porque supuestamente hay muchos carros que pasan por aquí. Necesitamos soluciones y no impedimentos”, añadió molesta la líder barrial.

¿Qué dice la Policía Nacional al respecto?

EXPRESO buscó una respuesta por parte de la Policía Nacional. El teniente coronel Pablo Velázquez atendió al equipo periodístico de este Diario y aseguró que, pese a las múltiples quejas y reclamos ciudadanos, hay un “decremento” de robos en viviendas en Los Ceibos. “Sobre el robo, no hemos recibido una denuncia en Fiscalía. Efectivamente notificaron el suceso, pero en las cámaras no se ve que se hayan llevado nada, ni tampoco se ha realizado el proceso para iniciar las investigaciones. Es más, hemos tenido un decremento de robos a viviendas entre el 2023 y 2024”, indicó el uniformado, que precisó que entre el 1 de enero y el 10 de julio del 2023 se reportaron 12 robos a casas, mientras que en el mismo lapso del 2024 van cinco casos.

EXPRESO solicitó, vía correo electrónico, más detalles de las cifras por robos en Los Ceibos, pero hasta el cierre de esta edición dicho pedido no fue atendido.

Sin embargo, la respuesta de la policía y la presunta disminución contrastan con lo dicho por los moradores de Los Ceibos. “El sábado 15 de junio se metieron a mi casa y tres días después se metieron a otra más en mi misma calle. Ya nos robaron la paz en este vecindario. Es terrible lo que vivimos”, expresó Isabel Mata, que atribuyó estos actos delictivos a una misma banda delictiva. “Son los mismos horarios y el mismo modus operandi. Que la Policía actúe”, reclamó la mujer.

Los afectados se unieron para hacer un pedido a las autoridades a través de EXPRESO. “Estamos aterrorizados, pedimos que nos ayuden para podernos proteger. Vivimos llenos de miedo y no sabemos hasta cuándo va a suceder. Al Gobierno y al Municipio les pedimos que puedan brindarnos las garantías para vivir en paz”, dijo la moradora Mónica Vallejo.

