Policía rechaza afirmaciones sobre la salida del país de uniformados desaparecidos

La institución asegura que ellos permanecen en la "línea investigativa" y no pueden anunciar algo que no se ha corroborado

La Policía Nacional enfatiza que aún se desarrollan trabajos para encontrar a los cinco uniformados que fueron vistos por última vez el pasado 11 de junio, en un operativo antidrogas en la ciudadela Los Ceibos, perteneciente a Guayaquil.

La defensa legal de los agentes ha dicho en las últimas horas a un medio de comunicación televisivo que están fuera del país. Sin embargo, desde la institución se respondió a EXPRESO que no pueden confirmar dicha información porque aún no han dado con los trabajadores, a quienes se ha calificado todavía como personal activo.

"Esa interpretación de la salida del país es de un medio de comunicación, no de la Policía Nacional... No podemos aseverar, ni afirmar nada que nosotros no podamos constatar... Todavía estamos en la búsqueda, intentando contactarnos con ellos y no sabemos cuál es la situación", expuso una fuente a este medio de comunicación.

A las 16:00 de este 19 de junio se cumplen seis días de su ausencia . Por lo pronto, se ha enfatizado que al tercer día de su falta injustificada se les inició un proceso administrativo con el fin de cumplir con la ley.

La fuente también dijo a EXPRESO que existen dos alternativas: "O bien los compañeros justifican el porqué de su ausencia siguiendo el trámite, sino lo hacen se los separará de la institución de ser el caso".

La unidad de asuntos internos indaga las causas de la inasistencia y presentará un informe

¿Quiénes son los agentes desaparecidos?

Los policías ausentes son los cabos Rogelio Bohórquez González, Gustavo García Acuña, Víctor Gálvez Rogel, Édison Méndez Granda y Edwin Punina Villón. Ellos laboran en la unidad de Delitos Contra la Propiedad de la Policía Judicial.

“Luego de la droga que cogieron agentes de Antinarcóticos en Olimpo, se desconoce el paradero de los policías, quienes, según información recabada, estuvieron antes en la casa allanada. Los vehículos en los que se movilizaban fueron encontrados en los patios de la Policía Judicial. Administrativamente están ausentes”, explicó un investigador a este diario.

De acuerdo con información de la Policía, la droga hallada el 11 de junio en dicho inmueble de Los Ceibos le pertenecería a la organización criminal Los Choneros. La casa donde se halló el alcaloide funcionaba como centro de acopio.

