El desgarrador relato de un padre sobre robo en su vivienda con sus hijos dentro

"Están robando mi casa y mis hijos están dentro. Si no va a venir deme su arma que yo enfrento a los delincuentes", dijo desesperadamente un padre de familia a un policía, luego de enterarse que cuatro asaltantes se metieron a su casa a robar.

El pasado sábado 13 de julio, una familia residente en Los Ceibos vivió lo que catalogaron como el "peor momento de su vida". Delincuentes se metieron a la vivienda y se le llevaron todo lo que pudieron, mientras dos menores de edad lloraban encerrados en un baño para no ser encontrados.

EXPRESO pudo conversar con el padre de familia, que aún con voz nerviosa, relató la noche de terror que vivió la noche del sábado.

Moradores de los #Ceibos se quejan de la permanente inseguridad en la que viven, como se muestra en el video son víctimas de robo de forma permanente. #Guayaquil #PolicíaNacional pic.twitter.com/XKhVG5xXdM — Ecuador Comunicación 🛜 Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) July 14, 2024

"Mi esposa y yo salimos de la casa a las 19:40 a una reunión a Los Olivos y a las 20:00 me llama la niñera a alertarme que unos delincuente se metieron a la casa y ella lo había visto por las cámaras", relató el padre de familia, que confesó que se angustió al escuchar el grito desgarrador de sus hijos.

"A dos cuadras de mi casa queda la Unidad de Policía Comunitaria y solo había un uniformado. Le dije que están robando mi casa y mis hijos están dentro, que si no va a venir me de su arma que yo los enfrento", cuando me vio desesperado ahí recién se trepó al carro y fue conmigo.

El padre contó que al llegar, afortunadamente ya los delincuentes se habían ido, ya que los delincuentes se percataron que la mujer que cuidaba de sus hijos lo llamó por teléfono para pedir ayuda, por lo que decidieron huir.

¿Qué ocurrió después?

Los niños, entre lágrimas le contaron la experiencia a su padre, por lo que decidió redoblar la seguridad de la vivienda para evitar más actos de este tipo. Afortunadamente, ni los menores, ni la niñera sufrieron agresión física.

"Estamos poniendo nuevas puertas con más seguridad y estamos reforzando otras medidas. Nos sentimos desprotegidos. Tememos por nuestra vida, pero debemos hacernos fuertes", comentó el padre.

El padre de familia se percató que se llevaron celulares, computadores, artículos tecnológicos y todo lo que encontraron a su paso. El hombre calcula que el robo asciende a los $5.000.

La familia hizo un llamado a las autoridades y solicitó más seguridad para el sector, que ha venido siendo una de las zonas más vulnerables de Guayaquil. "Se necesita más policías y que se hagan operativos constantes", finalizó el padre de familia, que destacó que lleva viviendo más de 40 años en Los Ceibos, pero nunca había sentido tanta inseguridad.

