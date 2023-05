Como si se tratase de cromos repetidos de un álbum. Así se puede ver en las calles de Guayaquil los rostros de los excandidatos a dignidades públicas que se postularon en las elecciones seccionales de febrero pasado.

Binomios con paridad de género, ¿en vigencia para las elecciones anticipadas? Leer más

Hace un par de meses, EXPRESO publicó un reportaje que alertó de esta situación, tras la queja de los votantes. Hoy, a 4 meses de los comicios y teniendo como base que la propaganda electoral debía ser retirada del espacio público en el plazo máximo de 30 días después de las elecciones (5 de marzo); esta sigue colgando de los postes, por lo que la ciudadanía denunció el hecho a esta Redacción, a fin de que la Alcaldía disponga sacarla.

Guayaquil: Un mes después, la ciudad sigue plagada de propaganda electoral https://t.co/YlfICB1TeE — juan govea a (@jmga1961) March 7, 2023

EXPRESO realizó varios recorridos por algunas zonas del norte y sur de Guayaquil, y comprobó que los afiches se mantienen en el mismo sitio, como cuando inició la campaña electoral. La única diferencia es que ahora lucen desgastados, garabateados o con improperios escritos sobre el rostro de los políticos, lo que genera aún más ruido visual.

“Es increíble, esta es una tarea sencilla de ejecutar, pero nadie ha hecho nada. Los equipos de trabajo de los mismos candidatos tenían que haberlo hecho. Así se supone que lo establece la norma, pero por qué han esperado tanto”, reclama Emilio Santander, moradores de la ciudadela La Saiba, que tiene el rostro del excandidato a la alcaldía Jimmy Jairala, justo en el poste fuera de su casa.

Ya estoy harto de tener la cara de los políticos fuera de mi casa. Yo ya saqué algunas y espero que no me reclamen. Deberían haberlo hecho ellos mismos.

ciudadano Miguel Pesántez



Camiones con actas de los recintos electorales en Guayas esperan ingresar al CNE Leer más

Xavier Narváez, exdirector municipal de Justicia y Vigilancia, en su momento aseguró a este Diario que procederían al retiro, pero aquello no ocurrió. “No hay sanción, es verdad. Sin embargo, saldremos a hacer un recorrido por toda la urbe para constatar las propagandas que no han sido retiradas y empezará la licitación para que una compañía privada se encargue entonces de hacer su retiro. Luego se le pasará la factura a cada partido político para que cancelen el valor”, explicó entonces.

Normativa. Luego de las elecciones, se tenía un mes para quitar la propaganda electoral; después de casi tres meses, se mantienen.

Contaminación visual. En el norte y sur de la ciudad, este panorama es bastante común, hay cuadras completas con propaganda electoral. No hay poste que se salve de ellas. Miguel Canales Leon

Esta vez, EXPRESO se contactó con Mario Tamayo, director de Justicia y Vigilancia de la nueva administración, para saber qué pasó con el tema; y a través de un comunicado público señaló que se había retirado 50 afiches políticos de Guayaquil. No obstante, esa acción no bastó, puesto que en el recorrido, se pudo observar aún pegadas las pancartas en vías como la Francisco de Orellana, Mucho Lote, Las Orquídeas, Los Vergeles, la ciudadela Bellavista, la avenida 25 de Julio, la calle Los Ríos, entre otras tantas.

Los temas que Viteri omitió en su última rendición de cuentas Leer más

De allí que el hartazgo de los guayaquileños es evidente, por lo que se han propuesto retirarlos por su cuenta trepándose los metros que sean necesarios en una escalera.

Otros ciudadanos como Miguel Pesántez, de hecho, ya han dado el paso. “Tenía tanto tiempo aquí a Cynthia Viteri fuera de mi casa, que decidí ya de una vez por todas sacar esa especie de póster. ¿Para que la quiero, si yo ni voté por ella? A mí que ni me vengan a decir nada, porque si me caía por sacarla, incluso las autoridades debían pagar mis gastos, porque estoy haciendo su trabajo”, sentenció.

Se supone que deberían haberlo hecho al mes, pero ya han pasado casi 4 meses desde las elecciones y todo sigue igual, que les apliquen alguna sanción.



Paula Lapo

ciudadana

La era de Aquiles Álvarez analizará lo que queda sin hacer Leer más

“Ya estoy harto de tener la cara de los políticos fuera de mi vivienda y toda la cuadra. Esta no es la única. Hay muchas zonas con los rostros de todos”, dijo indignado el morador del suburbio, una de las zonas más contaminadas visualmente por la propaganda electoral.

La preocupación de los ciudadanos ahora es que se avecina por las elecciones que se vienen en agosto. “¿Otra vez habrá afiche? De ser así nos convertiremos en los acumuladores oficiales. No queremos más caras de gente ajena a nuestras familias fuera en los barrios. Que saquen todo ya, y que no pretendan volver a hacer de nuestras vías una vitrina electoral. Eso pido. Ahora quiero que me escuchen”, argumentó Gisella Galeas, de la Alborada.