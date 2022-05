En la manzana F 31 de Sauces 1, los moradores reclaman por la mala atención que se ha brindado a un parque que lleva más de veinte años en completo olvido.

Tal como EXPRESO lo ha contado en anteriores ocasiones, los moradores de este sector hacen autogestión para embellecer la zona; sin embargo, han solicitado ayuda municipal, ya que el estado de la arboleda era bastante crítico y se había empezado a convertir en criadero de insectos y roedores.

Ingrid Carrera, vicepresidenta del Comité Barrial de Sauces 1, asegura que han sido decenas de pedidos para que el área verde sea reparada, pero no eran escuchados. “Casi todos los años pedíamos se mejore este lugar, la última solicitud que hice fue en enero. Veinte años y solo recibimos atención a medias. No es justo”, reclamó la mujer, quien además comentó que el lugar fue “atendido superficialmente”.

Zonas del parque fueron podadas, pero se espera más arreglos CORTESÍA

El pasado martes, personal del Municipio llegó al lugar y realizó la poda de árboles, se pintaron las bancas, los juegos y se realizó limpieza, pero los moradores aseguran que no es suficiente. “Aquí hay mucho por hacer, si el parque no se ha caído a pedazos es porque nosotros algo hacemos y lo mantenemos vivo, pero no es todo nuestra responsabilidad. ¿Pintaron?, ¡gran cosa!, eso lo pude haber hecho yo mismo junto con todo el comité barrial”, reclamó Carrera.

“Necesitamos una atención integral, que el parque sea reparado totalmente porque los niños no vienen aquí y solo está sirviendo como refugio de consumidores de droga y delincuentes”, dijo indignado Pablo Panchana, morador del sector.

Pablo Panchana

morador del sector

​morador del sector

Sobre posibles nuevas mejoras, se consultó con el Municipio, pero hasta el momento no hubo ninguna respuesta.

A decir del vecindario, el parque necesita mejores luminarias, ya que por las noches está en penumbras. “Aquí pasa de todo, las únicas luminarias buenas son las que nosotros mismos colocamos y una vez más la ayuda municipal brilla por su ausencia”, sentenció Carrera.

Otra de las quejas ciudadanas es que personal municipal se llevó un pasamanos. “No dijeron nada y el pasamanos lo arrancaron y se lo llevaron, esperemos coloquen uno mejor; pero con la experiencia que tengo, la verdad lo dudo”, puntualizó.